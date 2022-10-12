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「武俠：神奇的功夫藝術」2場影展

【休士頓訊】
榮獲坎城影展最佳導演獎侯孝賢的《聶隱娘》劇照 。（台灣書院提供）
榮獲坎城影展最佳導演獎侯孝賢的《聶隱娘》劇照 。（台灣書院提供）

由駐休士頓辦事處台灣書院策畫的「武俠：神奇的功夫藝術」(Wuxia Cinema: The Magic of Martial Arts)影展，將自10月14日至23日，分別於休士頓地區萊斯大學電影院、亞洲協會德州中心及休士頓美術館電影放映6部經典武俠片。

放映的影片包括從台灣早期的台語武俠片《三鳳震武林》，武俠經典《龍門客棧》、《俠女》、《龍城十日》到獲得國際大賞肯定的《臥虎藏龍》及《聶隱娘》，將讓觀眾有系統地認識東方特有的武俠美學。

武俠電影類型片是許多導演都想挑戰的類型片，國際大導演李安在2000年推出《臥虎藏龍》，以及榮獲坎城影展最佳導演獎侯孝賢的《聶隱娘》，就是台灣導演一再挑戰武俠題材，並將武俠電影美學純熟發揮的最佳典範。

1968年首映的《三鳳震武林》，經過數位修復後重出江湖，是台灣影史發展少見台語片武俠片，觀眾可在片中一睹歌仔戲天王楊麗花、柳青和台語片天后金玫的精彩表演。談及台灣武俠片發展，《龍門客棧》絕對是影迷的必看經典，金馬得主胡金銓在當時引領台灣武俠片的發展，並在60年代末期引發武俠片熱潮，這次同時放映由胡金銓導演的《俠女》。另一部由屠忠訓導演的《龍城十日》，由知名影星徐楓主演，也深受胡金銓導演的影響，難得在美國上映的歷史經典。

本次影展放映為免費入場，但須事先註冊。

導演 電影院 坎城影展

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