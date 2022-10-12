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聖安東尼奧僑界 政要齊聚慶雙十

【休士頓訊】
林樹強帶領大家合唱中華民國國歌。 （僑教中心提供）
林樹強帶領大家合唱中華民國國歌。 （僑教中心提供）

聖安東尼奧台灣同鄉會10月9日晚間舉辦疫情以來首次雙十國慶餐會，約100位主流人士、僑領及僑胞歡欣與會。

當日活動會場以青天白日滿地紅國旗為基底進行布置，典禮在中華民國國歌及美國國歌合唱聲中揭幕，現場氣氛莊嚴隆重，在異鄉看到久違的國旗及國歌，讓不少老僑胞難忍心中激昂一時眼眶泛淚。隨後由聖城醒獅團表演舞龍舞獅，表演者搭配澎湃有利的鼓聲，手舞長龍於席間穿梭翻騰，表演精彩讓觀眾拍手叫好，同時也向主流社會展現為國家慶生的文化軟實力。

聖安東尼奧台灣同鄉會會長林樹強感謝現場來自不同種族文化的人出席活動，同為中華民國慶祝生日快樂，也盼聖安東尼奧台美人持續團結一致，共為台美間合作關係努力。

休士頓僑教中心主任王盈蓉感謝同鄉會長期以來支持台灣，舉辦各項台灣文化活動並向主流社會宣揚台灣。

聖安東尼市經濟發展部代表Tanzila Kaiumova說，今年是聖安東尼市與高雄市締結姊妹市40周年，期盼雙方能持續克服空間的距離，加強合作連結，深化彼此友誼。

德州眾議員Barbara Gervin-Hawkins則說對年輕人而言，瞭解自身文化起源及歷史相當重要，永遠要記得自己是從哪裡來，未來才能決定要往哪裡走。

眾議員Steve Allison祝中華民國生日快樂。眾議員John Lujan表示自從收養來自臺灣的義子後才對這個國家有所認識，對於台灣這個國家有著特殊的感情。參議員Joan Huffman代表Jennifer Knesek認為台美關係將會持續向前行。

活動尾聲由貴賓齊切祝賀蛋糕，並進行台糖蘭花義賣募款活動，所得款項捐做聖城中文學校運作之用。僑教中心副主任黃依莉、僑務顧問羅唯嘉等人均出席共襄盛舉。

Michael Hunzeker分享學習華語文的重要性。（僑教中心提供）
Michael Hunzeker分享學習華語文的重要性。（僑教中心提供）
聖安東尼奧市慶雙十，舞龍舞獅表演與現場民眾同歡。（僑教中心提供）
聖安東尼奧市慶雙十，舞龍舞獅表演與現場民眾同歡。（僑教中心提供）
來賓切蛋糕祝福中華民國生日快樂 (左起: John Lujan、王盈蓉、林樹強、...
來賓切蛋糕祝福中華民國生日快樂 (左起: John Lujan、王盈蓉、林樹強、Barbara Gervin-Hawkins、Steve Allison、Jennifer Knesek)。（僑教中心提供）

中華民國 眾議員 德州

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