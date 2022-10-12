不甩拜登 德州不特赦大麻罪

德州州長艾伯特稱，德州不會發生大麻赦免。（Getty）

休士頓紀事報報導，總統拜登 （Joe Biden）6日赦免數千名根據聯邦法律判刑的大麻罪者。而德州 州長艾伯特（Greg Abbott）明確表示，這種赦免不會在孤星州（Lone Star State）發生。

在宣布赦免的推文中，拜登呼籲各州州長赦免簡單的州大麻罪行。「就像任何人都不該因擁有大麻被關進聯邦監獄一樣，也不應因這個原因被關在地方或州級監獄。」

艾伯特發言人埃茲（Renae Eze）發表聲明指出，「德州不習慣聽取撤資警察黨領導人的刑事司法建議，德州州長只能赦免通過德州赦免和假釋委員會建議赦免的人。」

艾伯特此前曾表示，有興趣將持大麻的刑責降為C類（Class C）輕罪，但並未使該藥物合法化。

雖然拜登沒有呼籲將大麻完全合法化，但他在推文中說，聯邦政府仍需「對大麻的販運、分銷和未成年銷售進行重要限制」。然而與艾伯特競選州長的民主黨籍對手歐洛克（Beto O'Rourke）抓住該機會稱「若當選，我會將大麻合法化 ，刪除因持有大麻被捕的紀錄。」

身為大麻合法化支持者，歐洛克認為，合法大麻將替德州提供收入。「現在我們每年花費50億元，將人們鎖定在一種在全美大部分地區都屬合法的物質上，保守的說，我們還損失10億元稅收。」

根據紐約時報，自2012年以來，華府和關島等19個州，將娛樂用大麻合法化。近期達拉斯晨報和泰勒德州大學（Univ. of Texas at Tyler）一項民調中指出，超過半數德州人表示支持或強烈支持大麻合法化。