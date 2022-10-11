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休士頓台大校友會 10月22日辦英文演說比賽

【休士頓訊】

當用英文聊天討論已經成了生活的一部分，你有想過要怎麼增進自己英文演說簡報的能力嗎？台大校友會暨2021線上的英語口說工作坊，今年再度邀請專業導師，遵循國際演講會 (Toastmasters International) 的演講訓練營模式簡短集訓後，進行以台灣為主題的演講比賽。

時間訂於10月22日下午 2點至5點，競賽會參考國際演講協會(Toastmasters International)的評分標準，並邀請有經驗的講師和僑界先進做評審，讓參賽者在三小時的課程中，不僅學到公開演講的訣竅，也在活動中透過實際演練和導師的反饋能以專業的演講呈現出與台灣的連結、和國際接軌及發揚台灣精神。前三名將獲得獎狀和獎品，也計畫將參賽過程錄影紀錄，剪接成紀錄片上傳YouTube，向世界分享休士頓華人與台灣。

不論您的角色是將在課堂上作期末報告的留學生、在學術研討會中發表研究成果的學者、亦或是在商業會議中洽談生意的工作人士，只要您想把握增進英文演說技巧和能力，歡迎報名參加比賽，或練習及接受指導或純觀賽。當天活動會先分小組初賽練習，請把握難得的機會，活動名額有限，現在就報名!

時間：2022年10月22日 (週六)，下午2點至5點， 地點：僑教中心展覽室 （10303 Westoffice Dr. Houston, TX 77042）。題目：台灣相關 (舉凡飲食文化、台灣精神、台灣情，主題不拘），支持台灣參與聯合國Taiwan Can Help, Why Taiwan Matters。 演說時間：4-6分鐘，獎金：前三名 $100, $50, $25。報名連結：https://docs.google.com/forms/d/1ExOe5uNq4FnVEbVnHgxeYTauqtgtAjBJU8aUyrINEZs。報名資格:18歲以上即可，報名費 $10 (比賽、練習及接受指導)，$5 (觀賽)。

華人 休士頓 聯合國

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