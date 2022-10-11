外圍施工 赴布希國際機場宜早出門

新工程將會影響的車道。（Houston Airport System）

George Bush Intercontinental機場 周邊的交通阻塞已經不是新聞，6月間旅客被迫棄車穿越草地趕飛機的照片還一度引起議論（圖三），當時機場的建議是提早一小時出門。但是10月10日開始的新工程恐怕又將使機場周邊更塞，這次機場仍然建議提前一小時出門。如此一來，要從George Bush Intercontinental出發恐怕難如登天。

營運商休士頓 機場系統（Houston Airport System）本周發出施工通知稱，North Terminal Road前往Terminals C、D、E的道路將封閉兩線，自10月10日起為期四周，因為這樣才能讓Mickey Leland International Terminal的翻修計畫順利進行。營運商強調，2024年完工後的新航廈，將有17道安檢入口，並有更好的餐飲與休閒設施。