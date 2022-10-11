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外圍施工 赴布希國際機場宜早出門

編譯組／綜合報導
新工程將會影響的車道。（Houston Airport System）
新工程將會影響的車道。（Houston Airport System）

George Bush Intercontinental機場周邊的交通阻塞已經不是新聞，6月間旅客被迫棄車穿越草地趕飛機的照片還一度引起議論（圖三），當時機場的建議是提早一小時出門。但是10月10日開始的新工程恐怕又將使機場周邊更塞，這次機場仍然建議提前一小時出門。如此一來，要從George Bush Intercontinental出發恐怕難如登天。

營運商休士頓機場系統（Houston Airport System）本周發出施工通知稱，North Terminal Road前往Terminals C、D、E的道路將封閉兩線，自10月10日起為期四周，因為這樣才能讓Mickey Leland International Terminal的翻修計畫順利進行。營運商強調，2024年完工後的新航廈，將有17道安檢入口，並有更好的餐飲與休閒設施。

因此，在施工期間，休士頓機場系統希望前往George Bush Intercontinental的乘客，最好在尖峰時段都提前一小時出門，並且利用停車位預約系統免去現場照車位的麻煩。接機的人最好留在停等區，等到旅客確定出了航廈再開進去。機場施工自2020年開始就對George Bush Intercontinental附近的交通造成影響，2022年後更加嚴重。

旅客被迫棄車穿越草地步行前往George Bush Intercontinent...
旅客被迫棄車穿越草地步行前往George Bush Intercontinental。（James Ness／推特）
George Bush Intercontinental本來就已經雍塞的車流。（...
George Bush Intercontinental本來就已經雍塞的車流。（ABC）

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