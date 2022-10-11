做賊喊抓賊 老婦遭電話詐光積蓄

騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

德州西北部基林市(Killeen)一位72歲婦女，被騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走畢生積蓄7萬2000元，她上電視新聞警告大眾不要步她的後塵。

凱倫寇勒(Karen Koehler)已經退休，有一天她接到一通電話，另一端的那人告訴她如今網路騙徒猖狂橫行，如果她的電腦不裝上McAfee防毒軟件，電腦隨時可能遭駭客 侵襲，盜走她的個資 並且濫用信用卡和銀行帳戶裡的錢。寇勒正好想裝McAfee，但不知從何處著手，既然有人要幫她，何不善用這個大好時機？

她授權讓那人從遠端進入電腦，看似把防毒軟件裝妥了，但其實歹徒已經把她存在電腦上的個資、電郵帳戶資訊、銀行帳號、密碼都偷走了。過了沒多久，她接到一個看似來自亞馬遜 (Amazon)的簡訊告訴她，她的亞馬遜帳戶遭駭客入侵，簡訊中還包括了一個特定的電話號碼，要她立即打這個電話把嚴重的問題解決。寇勒不疑有他，心情緊張得馬上撥打那個電話。

接電話的那名男子表示，她牽涉到嚴重的刑事問題，聯邦貿易委員會FTC正在等她的電話，於是那名男子把電話轉給號稱聯調局FBI探員的克里斯(Chris)，接著克里斯又把電話轉給一位女子，那名女子自稱是麗娜康(Lina Kahn)，也就是FTC的現任主席。

這些人已對她瞭若指掌，連她兩天前才做過手術都知道，讓她相信這些人確實是聯邦執法人員。接著歹徒傳給她一張照片，那是法院頒布要抓寇勒的逮捕令(arrest warrant)，因為她涉嫌販毒和洗錢，她銀行裡的存款都會被聯邦扣押，她一生的積蓄都會化為烏有。