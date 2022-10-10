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菜鳥警槍擊少年 謊報原委遭開除

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧市警開除一位任職才七個月的菜鳥警察。(聖安東尼奧市警局臉書)
聖安東尼奧市警開除一位任職才七個月的菜鳥警察。(聖安東尼奧市警局臉書)

聖安東尼奧市警局的一位菜鳥警察，2日(周日)在麥當勞停車場向一名17歲少年連開數槍，市警局5日(周三)宣布將他開除，他在職才七個月。

犯罪事件日增、歹徒猖狂無忌，讓警察的工作變得更困難，這件警察執勤時開槍遭開除的事件，是當今社會現實的寫照。根據市警局調查員韋德納(Nicholas Weidner)所寫的事件報告，2日晚間新科警員布瑞南(James Brennand)奉派到布蘭科路(Blanco Road)11700街段的麥當勞去處理一件爭執案，他到達後下車往店門口走去，從他身上配戴的錄像機所拍的景象可以看到，這時他發現停車場另一端一輛暗紅色的轎車，是他周六晚執勤時企圖攔截卻被逃脫的車。

　他一面用無線電對講機向通訊室報告，一面向那輛車走去，那輛車的引擎並沒有熄火，車窗的顏色很深，看不到車裡的狀況。當他伸手把車門拉開時，坐在駕駛座的少年顯得十分驚愕，布瑞南向少年大聲說：「Get out of the car」(下車)，少年一面問為什麼，一面伸手把車門關上向後倒退。這時布瑞南拔出配槍，朝駕駛座方向連開數槍。

　布瑞南向前來調查的警察表示，那位少年用車撞到他，迫使他必須拔槍自衛。警局審視過他身上錄相機的視頻後，發現那名少年只是倒車企圖逃跑，並沒有要撞他的跡象，也沒有碰到他的身體，局長麥可馬努斯(William McManus)遂在5日宣布將布瑞南開除並立即生效，而且還公布了那段錄像讓大眾知悉真相。

　17歲的少年中槍後向前開了一小段路，便因失去知覺導致車子失控停下，他被送到大學醫院(University Hospital )動手術救治，當時是性命垂危的狀況(in critical condition)，警方沒有公布他的身分或最新的健康情況。布瑞南因為這個事件丟了工作，而且他必然會被控罪，也會被少年的家屬提出大額民事訴訟。

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