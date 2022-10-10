德州人語／離岸愛國主義 追尋尊嚴和認可

德州人語

時近10月，來自海峽哪一邊的華人 社團，都開始籌備起了國慶活動。無論是雙十國慶還是十一國慶，當然是和腳下所在的美國無關。但即便是美中交惡、兩岸緊張，仍然在許多愛國華人支持下舉辦升五星紅旗的儀式。

一場升旗儀式固然無法為祖國有實質性的貢獻，但美國海外華人的「離岸愛國主義」行為，其實也相當具有實用價值。即使對於中國國內的一些政策、環境並不完全認可，自己也「用腳投票」在美生活，海外華人的這種熱愛祖國的熱情，說到底更多源自一種需求，即對自己身分認同的宣示和尋求尊重。

現代化以來，人們雖然失去了不少來自宗教的精神支持，但始終有追求超越性存在的需求，而國族的概念在很多時候補上了上帝的缺位。現代社會對人的異化讓每個人都只是一個巨大系統的螺絲釘，人們更容易迷茫。而民族和國家可以超越自己的生命長度，甚至是更偉大的存在，而且還是自己和族人或同胞的共同想像和記憶，也難怪民族主義在現代社會中，於全球各地都如此普遍。

但這已不是新鮮事。對於來自大陸的海外華人來說，美國自疫情以來發生的仇亞事件，甚至加州治安不靖而發生的犯罪事件，華人似乎都處於被針對或較為弱勢的一方。許多華人在海外生活，始終得不到其所期待的承認和尊重，多少有種「二等公民」的感受。而與之同時，中國近些年來經濟發展迅速，僅就經濟而言已算是世界強國。但是在文化和影響力上，始終未能在國際上獲得與之匹配的尊重，這是令人心生不滿的。

而通常來說，比起自己白手起家打拚到受人尊重的地位，愛國主義能更快速地解決尊嚴問題，身分認同的問題，可以更加輕鬆地從生活中，新聞中獲得自豪感、成就感和滿足感。再加之，愛國主義還能解決現代化給人們帶來的一系列困惑，乃至存在的意義。

這當然適用於任何國家的愛國者，但這種需求對於移民 ，尤其是扎根不深的新移民來說，尤為迫切。因為他們即便已經獲得了經濟上的滿足，但大多仍需要面對從零開始建立社會認可，以及多少會存在的，或顯性或隱性的種族歧視 ，以及不被接納。在美中交惡的當下，這對於他們來說，更加困難。

過往的一些移民大多保留的，是對自己來源地的文化認同，因此各地華人有著共享文化，可以相處融洽。但如今不少移民更多表現為對自己來源地的政治認同，這樣的情況必然也會引起華人群體內部的不同意見。可是在當今局勢下，這種民族主義的精神需求卻又確實存在，華人內部恐怕需要更多智慧以和諧相處。