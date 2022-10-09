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福和市槍擊案4死 警稱涉搶毒品

編譯組／綜合報導
福和市警方調查一起7日發生的槍擊案，該案造成四人死亡。（NBC 5）
福和市警方調查一起7日發生的槍擊案，該案造成四人死亡。（NBC 5）

達拉斯晨報報導，福和市（Fort Worth）7日晚上發生槍擊案，造成四人喪生。警方指出，該案涉及毒品搶劫未遂。

該事件發生於晚間7時前。警方接獲報案，指在密西西比路（Mississippi Avenue）附近的East Jessamine Street 1200號街區發生槍擊案。

警方抵達現場後，發現四名受害者在一輛車內。根據福和市警局稱，三人當場死亡，第四人送醫後不治。相關單位尚未公布他們身份。

警局兇殺案探員調查指出，該案是一起涉及毒品的搶劫未遂案，警方已找到在該槍案中使用的武器。當局並未發現其他嫌犯，也並未逮捕任何人。

根據「福和市星電」（Fort Worth Star-Telegram）報導，目擊者稱，他們在槍擊前後聽到尖叫聲。

透過一位鄰居監控錄像顯示，一輛汽車在該地點等待約15分鐘，隨後一輛SUV停在該車後。一名乘客下車進入了SUV車內，片刻之後，SUV車內發生槍案。而停在該車前，深灰色Dodge Challenger跑車最後駛離現場。

警方呼籲有槍案訊息者，可撥打817-392-4341或817-469-8477。

槍擊 SUV 毒品

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