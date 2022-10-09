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怪罪德州無證移民 紐約進入緊急狀態

編譯組／綜合報導
紐約市長亞當斯宣布紐約進入緊急狀態。（紐約市長辦公室）
紐約市長亞當斯宣布紐約進入緊急狀態。（紐約市長辦公室）

休士頓紀事報報導，紐約市亞當斯（Eric Adams）7日宣布該市進入緊急狀態，以因應近幾個月來，德州移民巴士不斷送來數千移民，帶給該市公共服務和避難所龐大壓力。

亞當斯當天頒發第224號緊急行政命令（Emergency Executive Order 224），該命令正式指示「所有相關城市機構協調，以應對由德州和亞利桑納州邊境巴士湧入，帶來的人道主義危機」。

亞當斯表示「紐約的同胞們，我們正處於危機中」他說，「紐約市目前有超過6萬1000人在該市避難系統中。這包括無家可歸的紐約人，及約1萬7000多名在過去幾個月裡，從其他州乘坐巴士抵達數千名尋求庇護者。」

德州州長艾伯特（Greg Abbott）8月5日宣布第一輛載滿移民的巴士抵達紐約市。9月初，他的辦公室統計，從孤星州到北部大都市的巴士人數共計2200人。

艾伯特與亞當斯在這起事件中進行口水戰。亞當斯威脅要反艾伯特，稱從德州將他們送往紐約市，是「違背他們意願且受到脅迫」。

艾伯特堅稱，這些巴士正被送往自由派堡壘，以回應「拜登總統（Biden）拒絕承認其開放邊境政策造成危機」，並稱紐約市是「這些移民理想目的地。」

亞當斯7日宣布該市將著手建設一系列人道主義應急響應和救濟中心，以幫助處理和安置這些尋求庇護者。他表示，除提供其他服務外，本財年在這部分花費將超過10億元。

艾伯特發言人埃茲（Renae Eze）7日下午發表聲明，稱紐約市長是「偽君子」，因他抱怨尋求庇護者對該市造成財務影響。

「真正的緊急狀況，是在我們國家南部邊境」埃茲說，「隨著拜登政府將他們放入他們社區中，每天都有數百移民擠滿德州邊境小城鎮。」

「與其在他的庇護城市散播恐懼和抱怨，不如說亞當斯市長應呼籲拜登總統確保邊境安全，他一直未能做到。」

德州州長艾伯特。（Getty Images）
德州州長艾伯特。（Getty Images）

亞當斯 紐約市 邊境

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