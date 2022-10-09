僑界升旗 祥龍獻瑞慶雙十

FASCA舞龍隊老師林陽(持球者)帶領FASCA學員表演祥龍獻。（僑教中心黃依莉提供）

休士頓 僑界慶祝中華民國 111年雙十國慶升旗典禮10月8日上午在休士頓華僑文教服務中心前廣場舉行，逾250位僑領及僑胞扶老攜幼歡欣與會。德州 州議員吳元之、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及辦事處同仁、僑務委員張世勳、陳美芬、劉秀美、僑務諮詢委員王敦正、楊明耕、甘幼蘋、王秀姿、葉宏志、賴江椿、梁慎平等僑務榮譽職人員、均出席共襄盛舉。

典禮在休士頓北一女校友會儀隊前導下開啟揭幕，隨後在海外青年文化大使(FASCA)、休士頓中華公所、華僑協會、美南中國大專院校聯合校友會校旗隊引導下，引領護旗的休士頓榮光聯誼會進場準備進行升旗儀式。現場一片莊嚴隆重的氣氛中，由朱江領唱中華民國國歌，繼FASCA領唱美國國歌後，青天白日滿地紅國旗在全場僑胞注目下，緩緩升起，飄揚在空中，讓現場參加典禮的僑胞看在眼裡，心中也格外激動。

休士頓華僑文教服務中心前廣場舉辦國慶升旗典禮(左起:劉秀美、孫玉玟、羅復文伉儷、江麗君、吳元之、王盈蓉、張世勳、陳美芬)。（僑教中心黃依莉提供）

休士頓國慶籌備會主任委員江麗君致詞表示，海外僑胞永遠會支持中華民國台灣，並祝中華民國生日快樂，台灣加油。羅復文則說在過去兩年多疫情下，台灣經濟成長都持續在百分之3以上，在世界各國名列前茅，其他像是文化以及立法方面的進展，也都取得相當亮眼的成就，也請大家堅定追求自由民主的立場，維護中華民國主權的堅持絕對不可以放棄。他最後強調，未來辦事處及僑教中心將繼續為僑胞提供最便捷的服務，盼各位繼續支持。

羅復文呼籲海外僑胞堅定維護中華民國台灣主權向心。（僑教中心黃依莉提供）

升旗典禮之後，羅復文代表僑務委員會委員長童振源頒發僑務榮譽職人員各項聘書、僑校教師獎勵狀、推動台灣參與世界衛生組織有功團體及個人感謝狀，以及熱心客家事務公益感謝狀。本次典禮僑青參與熱烈，除由FASCA同學領唱美國國歌外，由FASCA舞龍隊老師林陽帶領FASCA學員所表演的祥龍獻瑞讓人驚豔，年輕成員配合鑼鼓音樂手舞長龍穿梭翻騰，表演精彩，讓圍觀者無不拍手叫好，展現出結合新生代力量為國家慶生的文化軟實力。