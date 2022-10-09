我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

僑界升旗 祥龍獻瑞慶雙十

【休士頓訊】
FASCA舞龍隊老師林陽(持球者)帶領FASCA學員表演祥龍獻。（僑教中心黃依莉提供）
FASCA舞龍隊老師林陽(持球者)帶領FASCA學員表演祥龍獻。（僑教中心黃依莉提供）

休士頓僑界慶祝中華民國111年雙十國慶升旗典禮10月8日上午在休士頓華僑文教服務中心前廣場舉行，逾250位僑領及僑胞扶老攜幼歡欣與會。德州州議員吳元之、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及辦事處同仁、僑務委員張世勳、陳美芬、劉秀美、僑務諮詢委員王敦正、楊明耕、甘幼蘋、王秀姿、葉宏志、賴江椿、梁慎平等僑務榮譽職人員、均出席共襄盛舉。

典禮在休士頓北一女校友會儀隊前導下開啟揭幕，隨後在海外青年文化大使(FASCA)、休士頓中華公所、華僑協會、美南中國大專院校聯合校友會校旗隊引導下，引領護旗的休士頓榮光聯誼會進場準備進行升旗儀式。現場一片莊嚴隆重的氣氛中，由朱江領唱中華民國國歌，繼FASCA領唱美國國歌後，青天白日滿地紅國旗在全場僑胞注目下，緩緩升起，飄揚在空中，讓現場參加典禮的僑胞看在眼裡，心中也格外激動。

休士頓華僑文教服務中心前廣場舉辦國慶升旗典禮(左起:劉秀美、孫玉玟、羅復文伉儷、...
休士頓華僑文教服務中心前廣場舉辦國慶升旗典禮(左起:劉秀美、孫玉玟、羅復文伉儷、江麗君、吳元之、王盈蓉、張世勳、陳美芬)。（僑教中心黃依莉提供）

休士頓國慶籌備會主任委員江麗君致詞表示，海外僑胞永遠會支持中華民國台灣，並祝中華民國生日快樂，台灣加油。羅復文則說在過去兩年多疫情下，台灣經濟成長都持續在百分之3以上，在世界各國名列前茅，其他像是文化以及立法方面的進展，也都取得相當亮眼的成就，也請大家堅定追求自由民主的立場，維護中華民國主權的堅持絕對不可以放棄。他最後強調，未來辦事處及僑教中心將繼續為僑胞提供最便捷的服務，盼各位繼續支持。

羅復文呼籲海外僑胞堅定維護中華民國台灣主權向心。（僑教中心黃依莉提供）
羅復文呼籲海外僑胞堅定維護中華民國台灣主權向心。（僑教中心黃依莉提供）

升旗典禮之後，羅復文代表僑務委員會委員長童振源頒發僑務榮譽職人員各項聘書、僑校教師獎勵狀、推動台灣參與世界衛生組織有功團體及個人感謝狀，以及熱心客家事務公益感謝狀。本次典禮僑青參與熱烈，除由FASCA同學領唱美國國歌外，由FASCA舞龍隊老師林陽帶領FASCA學員所表演的祥龍獻瑞讓人驚豔，年輕成員配合鑼鼓音樂手舞長龍穿梭翻騰，表演精彩，讓圍觀者無不拍手叫好，展現出結合新生代力量為國家慶生的文化軟實力。

全場賓客注目著青天白日滿地紅國旗冉冉升起。（僑教中心黃依莉提供）
全場賓客注目著青天白日滿地紅國旗冉冉升起。（僑教中心黃依莉提供）

休士頓 中華民國 德州

上一則

經文處雙十酒會 美南政要共襄盛舉

延伸閱讀

橋牌賽書畫展台語歌 南加僑界慶雙十多姿多彩

橋牌賽書畫展台語歌 南加僑界慶雙十多姿多彩
紐約皇后區僑界慶雙十齊聚升旗 近千人參與

紐約皇后區僑界慶雙十齊聚升旗 近千人參與
新州僑界慶雙十國慶 400餘人歡聚

新州僑界慶雙十國慶 400餘人歡聚
疫情後重返國際 雲門舞集巡演首站休士頓滿座

疫情後重返國際 雲門舞集巡演首站休士頓滿座
南加僑界在橙縣盛大舉行雙十國慶升旗典禮

南加僑界在橙縣盛大舉行雙十國慶升旗典禮
車內槍枝 休士頓一年被盜4000支

車內槍枝 休士頓一年被盜4000支

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

2022-10-02 19:31
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）

詭異劣行 新州男子天天到前妻墳撒尿

2022-10-01 16:40
本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(擷自6abc Philadelphia畫面)

美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

2022-10-04 11:12
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46

超人氣

更多 >
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民