經文處雙十酒會 美南政要共襄盛舉

羅復文（左六）處長與政要舉杯祝賀雙十國慶快樂。（記者封昌明╱攝影）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處10月7日午間在休士頓地標Greenway Plaza大樓會議廳舉辦111年國慶酒會，計有300餘名賓客出席。包含美國國會聯邦眾議員 Sheila Jackson Lee(D-TX18)、Al Green(D-TX9)及Sylvia Garcia(D-TX29)、多名聯邦參眾議員選區主任代表、美國國務院外國使領館處(OFM)駐休士頓主任Katherine Ho、德州 眾議員Gene Wu(D-TX137)及Jacey Jetton(R-TX26)、美國駐帛琉前大使倪約翰(John Hennessey-Niland)夫婦，領事團方面，包括烏克蘭總領事Vitalii Tarasiuk、韓國總領事Anh Myung Soo、法國總領事Valérie Baraban及友邦瓜地馬拉領事María Eugenia Alvarez Ruiz等多名領事團成員，以及美南地區商界及學界領袖、各重要僑團負責人及其他城市僑胞均到場同慶。

駐休士頓台北經文處處長羅復文雙十國慶致詞。 （台北經文處提供）

駐休士頓台北經文處處長羅復文致詞時表示，到任後足跡遍布所轄德克薩斯、奧克拉荷馬州、路易斯安納、阿肯色州及密西西比轄內五州首府及各大城市，積極推動美南地區雙邊合作及交流，堅信兩國堅實夥伴關係有助促進人民福祉；台灣向為美國在印太地區之堅實夥伴，共享自由、人權及民主等普世價值，台灣將持續與美國攜手共同維護台海、印太地區及全球之穩定。

聯邦眾議員Sheila Jackson Lee致詞時表示，1995年當選聯邦眾議員時即訪問台灣，多年來均堅定支持台灣；聯邦眾議員Al Green強調台美國同盟關係之重要性，美國將持續以具體行動協助號台灣抵禦中共威脅；聯邦眾議員Sylvia Garcia則譴責中國對台灣霸凌之不公不義，訴說台灣對德州及美國之重要性，稱台美堅強夥伴關係有益雙方人民，繼感性表達伊發自內心對台灣之真誠友誼，並代表選區向羅處長表示：感謝台灣、感謝有你！

德州州眾議員Gene Wu盛讚台美共享民主價值、堅實夥伴關係，以及台灣僑界在德州及美國之卓越貢獻，尤其在疫情下更凸顯其可貴；德州州眾議員Jacey Jetton則表示，為彰顯台德(州)友誼，刻邀集德州參、眾議院跨黨派成員成立｢台灣連線｣(Taiwan Caucus)，以行動支持台灣。