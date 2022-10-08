烏瓦德槍擊後 校警局解散重整 學區總監宣布退休

持續抗議的Brett Cross的推文。（取材自Brett Cross推特）

烏瓦德聯合獨立學區 （Uvalde Consolidated Independent School District）7日宣布，校警局的所有運作即日起暫停，等候學區與德州公安 廳（DPS）的重整。另外，烏瓦德CISD總監Hal Harrell稍後也宣布即將退秀，不過時程要待10校董會討論後才會確定。

烏瓦德校警局重整部分，CISD的聲明指出，鑒於近來局勢演變引發的新疑慮，學區警局將自即日起暫停運作，期間的警力將由德州公安廳支援，維護校區與課後活動的安全。學區校警局現有員警將重新分派到其他單位，新的人事布局將由學區與公安廳合力擬定，詳細計畫本月稍晚會公布。

校警隊的兩名副警長Miguel Hernandez與Ken Mueller已被留職停薪，而Ken Mueller更申請退休。另外，警員Crimson Elizondo遭到開除，因為她在槍擊事件期間的舉止引發爭議，正由德州公安廳調查。

上述這一連串的變動，其實都來自於一位受害家長Brett Cross的不懈努力。10歲的小孩Uziyah Garcia在槍擊案中死亡後，Brett Cross除了不斷據理力爭，還自9月27日起開始24小時不間斷和平抗議，守在學區總監與其他官員的必經之路。Brett Cross在7日得知學區決定後發布推文，表示「我們做到了」，245個小時的堅持可以告一段落了，「大家可以回家了」。