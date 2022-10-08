金城銀行慶37周年 捐款支持雙語教學

金城銀行副董事長楊明耕（右七）率行員歡迎台北經文處處長羅復文（右五）等一行到訪。 （記者封昌明╱攝影）

為慶祝創行37周年慶並回饋社區的長久支持，且避免COVID-19疫情傳播，金城銀行低調舉辦37周年行慶活動。金城銀行捐贈3000美元給Petrosky Elementary School，以支持中英雙語教學相關活動。2022年10月7日（周五）在金城銀行總行營業大廳，金城銀行楊明耕副董事長、曾柏樺副董事長、Al Duran副董事長、林懿明執行長、吳國駒總經理，駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長、華僑文教服務中心王盈蓉主任與Alief學區業務暨社區聯絡主任Dee Jones和Petrosky Elementary School校長Bernadette Bentley和蔣秀蓮老師，均於百忙中撥冗參加，為金城銀行37周年慶獻上祝福。

副董事長楊明耕表示：「金城銀行自1985年創行，伴隨社區經歷過去30多年的耕耘與發展，始終為企業、客戶和社會的永續發展而努力。近幾年來金城銀行均榮獲鮑爾財務公司(BAUER FINANCIAL，INC) 最高五星評級。每個被鮑爾財務公司所推薦的銀行均是財務健全，營運良好，並具備高於其主管機關所要求資本適足率。而這一切都要感謝所有股東、客戶和社區好朋友們的支持和肯定！金城銀行董事會、經營團隊和所有同仁也將秉持專業和熱誠，以更謹慎和高效率的服務，與所有客戶攜手並肩，相互支持，共創榮景！」

金城銀行林懿明執行長表示：「 金城銀行在2021年和2022年的表現持續傑出，各頊財務報告不論在盈餘或存、放款業務等各項經營成果均有顯著增加，總資產大幅成長突破14億美元。近年來更在加州 擴展多個服務據點，南加州設有三個分行: 塔斯汀分行 (Tustin)、阿罕布拉分行 (Alhambra) 、羅蘭岡分行 (Rowland Heights) 和爾灣貸款辦公室 (Irvine)；北加 州灣區則設有密爾布瑞分行 (Millbrae)、庫比蒂諾分行 (Cupertino) 和北加州貸款辦公室 (Burlingame)。新服務據點的設立，代表金城銀行建立起德州 與加州企業間的橋樑，與社區更緊密的連繫，希望更能擴展銀行服務的層面。」

林懿明執行長進一步表示，金城銀行全體行員將攜手同心，以「用心、誠懇、專業、周密」的服務態度，提供更便利的金融商品，期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州社區的標竿銀行。