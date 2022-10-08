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建築公司會計長 涉吞160萬恐坐牢

【聖安東尼奧訊】

曾在一家建築公司擔任會計長的中德州女子，經常在社群媒體上誇耀豪奢的生活方式，前雇主日前上法院提告，控告她藉著職權私吞公司160多萬元。

　莎菈林格(Sarah Lingle)和她的丈夫克里斯林格(Chris Lingle)經常在臉書上炫耀他們的度假、豪華居家裝飾、勞力士名錶、新買的豪華車、名家量身訂做的鞋子、服裝，讓鄰居親友們對他們又羨又妒。他們在聖安東尼奧最北邊的迴旋峽谷路(Spiral Canyon Road)27200街段擁有一棟房子，但自從民事訴訟的消息傳出後，鄰居就再也沒見到他們的蹤影。

　莎菈林格曾是智者建築公司(Sage Architecture Inc.)的員工，深得公司高層的信任，她後來升為會計長和辦公室經理，公司的支票由她來開，公司的用品從文具到各種儀器都是由她採購。

　但日前公司在聖安東尼奧的州級地方法院向她提出民事索賠訴訟，指控她盜用公司款項，擔任那項要職的將近五年時間，一共侵吞了160多萬元，包括用公司的現金卡(debit card)來購買豪奢用品、超市雜貨，甚至還用那張卡來支付他們的房貸月付額，這張卡應該只限於購買公司的用品。另外，她還濫用公司的支票付給自己9萬6000元。

　智者建築公司的東主指出，莎菈林格背叛全公司上下的信任，盜取公司的錢做為自己享用的資本，公司將全力與聯邦與州政府的調查，把所有的違法行為全部揪出，讓她得到法律最大的制裁。

　她的作為已有許多先例，東窗事發之後下場可悲。曾擔任半公立慈善機構Centro San Antonio會計長三年的艾莉莎韓德森(Alicia Henderson)，前後侵吞該機構29萬1000元，引發該機構嚴重的財務危機，今年8月初她被判處2年9個月的監禁，出獄後緩刑三年，並且必須歸還35萬6000元。在審判期間，大群媒體跟蹤她，讓她像過街老鼠一樣藏頭藏尾的過日子。以莎菈林格侵吞款項之巨，她應該會坐牢更久。

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