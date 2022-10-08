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影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

成人俱樂部高球賽變調 嚇壞同場高中球隊

編譯組／綜合報導
高中高爾夫校隊在球場驚見成人俱樂部同場舉辦變調娛樂，嚇得校隊教練草草收隊。(Yellow Rose成人俱樂部臉書)
高中高爾夫校隊在球場驚見成人俱樂部同場舉辦變調娛樂，嚇得校隊教練草草收隊。(Yellow Rose成人俱樂部臉書)

社會亂象越來越多，德州一個成人娛樂俱樂部在高爾夫球場辦變調球賽，嚇壞正在同一球場練習的高中球隊；一名女子清晨闖入麥當勞櫃台內，把下半身衣物全部脫光，用手摸屁股和私處後去碰觸食物，然後光著屁股坐上櫃台，接著把收銀機裡的錢搶走。

法庭文件指出，3日(周一)那天清晨5時53分，一名非洲裔女子進入位於東奧斯汀的一間麥當勞，她擅自闖入櫃台內亂砸東西，把下半身衣物脫掉，又故意用弄汙穢的手去碰觸食物，還光著屁股坐上櫃台，讓在場的顧客深覺噁心。工作人員打電話報警，這名女子伸手去搶收銀機裡的錢，經理上前想要制止，被那名女子幾次用力往後推，然後她帶著搶到的錢逃出店門。

奉派的警員在麥當勞附近的街上看到她，命令她停下但她卻不肯止步，並向警員挑釁說：你得追得到我才行。在一陣短程徒步追逐後，警察把她按在地上戴上手銬，並在她身上搜出67元。這位名叫布蘭迪伯格(Rasheika Brandyburg)的女子被控「以威脅方式搶劫」(robbery with threat)和「拒捕」(resisting arrest)兩項罪名。

另外，奧斯汀的美景山脊高中(Vista Ridge High School)，高爾夫球校隊3日照例在課後到艾佛瑞農莊球場(Avery Ranch)練球，接著有幾名球員向總教練艾倫(Keith Allen)報告，指出球場上有一些穿著清涼的女子，而且有些男子和這些女子做出淫穢動作。艾倫教練探查以後發現，這是一個名為Yellow Rose 的成人娛樂俱樂部(Adult Entertainment Club)舉辦的變調高爾夫球賽。

艾倫教練立刻決定把練球取消，讓球員打電話給父母到球場來接回家。艾佛瑞農莊球場的經理收到教練的投訴後，表示先前對那項活動的內容並不知情，將來也不會再接受那個俱樂部的生意。由於那項成人娛樂活動前後是兩天，校隊4日的練習也取消了。

麥當勞 警察 德州

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