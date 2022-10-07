氣候變遷 德州提升因應能力

德州受到嚴重乾旱威脅。（報系資料照片）

聯邦環保署（EPA）6日公布最新版的氣候調適計畫（Climate Adaptation Plans），德州 、阿肯色、奧克拉荷馬、新墨西哥、路易斯安那同列Region 6。其中，德州面臨最嚴峻的挑戰來自海平面升高、洪水 、乾旱與極端風暴。EPA上次增修氣候調適計畫已是2014年的事了，面對氣候變遷 ，新版計畫更強調各區域的抗災能力。

計畫指出，德州面對氣候變遷最大的威脅來自，越來越頻繁的極端乾旱、日益升高的海平面與越來越嚴重的沿海倒灌，以及越來越強的風暴，不論是強烈颶風、久據不退的熱浪超大降雨的雷雨團。EPA計畫採取多項積極措施，除了增加墨西哥灣沿岸工業區防災查察，在核發環境許可時納入氣候調適措施的落實度，增加對供水系統是否符合聯邦標準的查核。

同時，EPA也將加強對容易受災地區的社區宣導，例如灣區就經常受到洪水威脅，這樣的措施將能增強當地居民的憂患意識與準備措施。城市與各州層級，則可能因為缺水，影響水質，農業生產，或是需電大增。其影響表現在，都會區人口成長快速，供水越來越跟不上；持續高溫導致土壤濕氣不足，使得乾旱更為嚴重；水量長期不足的情況下，電力公司可能無法為發電機組降溫，以致斷電頻生，德州在2011年夏季就因為極度乾旱而導致供電中斷。

另外，持續高溫也可能帶來民眾的健康威脅，源自臭氧增生的健康問題，已經讓許多德州都會區跟不上聯邦法規的腳步了。氣候變遷同步影響德州的生態環境，例如外來昆蟲、動物可能引發浩劫，嚴重威脅德州農牧業，還可能引發新的人畜傳染病。為了達成2022年版氣候調適計畫的目標，聯邦法規也須對外來物種做出調整。

EPA署長芮根（Michael Regan）強調，氣候調適計畫的增補，代表EPA維護民眾與自然的一大進步 ，面對氣候變遷的持續威脅，各方都需要持續行動以確保未來的安全、堅韌與平等。