老牌道具服裝店 業主將退休歇業

聖安東尼奧營業半世紀的「星際道具服裝店」將歇業。(Starline Costumes網頁)

在聖安東尼奧營業半世紀的「星際道具服裝店」(Starline Costumes)，業主即將退休 ，許多產品將進行關店清倉大拍賣 ，想在萬聖節 到元旦期間穿上別出心裁服裝的人，應該趁早到店裡參觀選購。

星際道具服裝在聖安東尼奧相當有名氣，地址是1286 Bandera Road，一般人多半是在萬聖節之前去店裡選購想要的服裝和飾品，但演藝圈的人通常是去訂製表演用途的服飾，在派對連連的感恩節和聖誕節到新年元旦期間，也有很多人到這裡來訂做搶眼的服裝，好能在派對中出盡鋒頭放上社群媒體，每當學校有戲劇活動的時候，也經常會找星際道具服裝製作道具服裝。

但星際道具服裝的官方網站上宣布，業主茱莉凱克(Julie Keck)要退休了。由於家族中並沒有想接手的人，今年的道具服裝熱季結束後，明年初就會關門，忠實顧客聽說消息後深感婉惜。清倉大拍賣會在近期內開始，所有的服裝、配件(accessories)、假髮(wigs)、化妝品、帽子、特效器材等都會以折扣價格出售。星際道具服裝每周從周二至周六營業五天，但在旺季中周日與周一也開門。

另外，位於3503 S Gevers St, Suite #103的「終身刺青」(Por Vida Tattoos)正在舉行「鬼刺青」(ghost tattoo)特惠，顧客可以從56種「鬼花樣」中選一個，刺青的特惠價是60元，這項優惠到31日為止，終身刺青店的營業時間是周三至周日下午4-10時。39歲業主傑夫瑪斯柯洛(Jeff Mascorro)有十年經驗，他在2020年初開了這家自己的店，沒想到兩個月之後就因疫情停業許久，財務相當拮据，他邀請民眾前來光顧生意，幫他度過難關。