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阿拉莫信託購逾400藝術品 明年展出

編譯組／綜合報導
阿拉莫信託基金會購入的西部生活動骨董，從明年上半年起在新的收藏館展出。(The Alamo)
阿拉莫信託基金會購入的西部生活動骨董，從明年上半年起在新的收藏館展出。(The Alamo)

著名的西部生活畫家葉納(Donald Yena)，蒐集德克薩斯早期生活用品和藝術品數十年之久，最近阿拉莫信託基金會(Alamo Trust)購入其中的一部分，將會從明年上半年起在新的收藏館展出。

現年89歲的唐諾葉納和他87歲妻子路易絲葉納(Louise Yena)，這次賣給阿拉莫基金會的骨董和藝術品有400多件，唐諾是頗有名氣的西部生活畫家，在他的創作生涯中他到處尋訪西班牙殖民時代的物品，聚少成多的過程中他成了典藏豐盛的收藏家，過去已經出售過幾批典藏，這次賣出的主要是德克薩斯福傳時代(mission-era)使用的工具、器皿、槍械和藝術品。

這些典藏將在明年起於新建成的收藏館展出，2026年阿拉莫博物館開幕後，會改在那裏展出。福傳時代是從1700年代早期到1821年結束，墨西哥在1821年脫離西班牙統治，成為一個自主國。這批文物中最令唐諾驕傲的，是一把西班牙貝爾杜克刀(Spanish Belduque knife)、這把刀的刀身是生鐵(wrought iron)做的，但刀鋒卻是鋼(steel)製的，這把刀堅韌無比，當他在烏沃德縣(Uvalde County)的一個農莊上看到它時，農場的工人仍然在使用它。

唐諾指出，他跟許多位鐵匠討論過，以今天的知識和他們的經驗，鐵匠們都不知道那是如何做出的，兩種質地相當不同的金屬部分，卻可以天衣無縫的融合在一起，而且這種刀極為罕見，從福傳時代流傳至今的寥寥無幾。

唐諾從1950年代開始蒐集這類骨董，好能在繪畫時知道要畫些什麼細節，才能反映出西班牙殖民時期的風味。他曾在小學當老師，並出版了「骨董咖啡與茶收藏品手冊」(The Handbook of Antique Coffee and Tea Collectibles)。他這次還捐出六幅大油畫，其中五幅是描述那個年代的生活景象，另一幅是描述「阿拉莫之役」(Battle of the Alamo)。

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