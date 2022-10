阿拉莫信託購逾400藝術品 明年展出

阿拉莫信託基金會購入的西部生活動骨董,從明年上半年起在新的收藏館展出。(The Alamo)

著名的西部生活畫家葉納(Donald Yena),蒐集德克薩斯早期生活用品和藝術品數十年之久,最近阿拉莫信託基金會(Alamo Trust)購入其中的一部分,將會從明年上半年起在新的收藏館展出。

現年89歲的唐諾葉納和他87歲妻子路易絲葉納(Louise Yena),這次賣給阿拉莫基金會的骨董和藝術品有400多件,唐諾是頗有名氣的西部生活畫家,在他的創作生涯中他到處尋訪西班牙殖民時代的物品,聚少成多的過程中他成了典藏豐盛的收藏家,過去已經出售過幾批典藏,這次賣出的主要是德克薩斯福傳時代(mission-era)使用的工具、器皿、槍械和藝術品。

這些典藏將在明年起於新建成的收藏館展出,2026年阿拉莫博物館 開幕後,會改在那裏展出。福傳時代是從1700年代早期到1821年結束,墨西哥 在1821年脫離西班牙統治,成為一個自主國。這批文物中最令唐諾驕傲的,是一把西班牙貝爾杜克刀(Spanish Belduque knife)、這把刀的刀身是生鐵(wrought iron)做的,但刀鋒卻是鋼(steel)製的,這把刀堅韌無比,當他在烏沃德縣(Uvalde County)的一個農莊上看到它時,農場的工人仍然在使用它。

唐諾指出,他跟許多位鐵匠討論過,以今天的知識和他們的經驗,鐵匠們都不知道那是如何做出的,兩種質地相當不同的金屬部分,卻可以天衣無縫的融合在一起,而且這種刀極為罕見,從福傳時代流傳至今的寥寥無幾。

唐諾從1950年代開始蒐集這類骨董,好能在繪畫時知道要畫些什麼細節,才能反映出西班牙殖民時期的風味。他曾在小學當老師,並出版了「骨董咖啡 與茶收藏品手冊」(The Handbook of Antique Coffee and Tea Collectibles)。他這次還捐出六幅大油畫,其中五幅是描述那個年代的生活景象,另一幅是描述「阿拉莫之役」(Battle of the Alamo)。