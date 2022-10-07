我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

嚴重乾旱 德州農夫少用水可獲補貼

編譯組／綜合報導
德州處於嚴重旱災中，非營利團體籲節約用水。 (Texas Water Trade網頁)
德州處於嚴重旱災中，非營利團體籲節約用水。 (Texas Water Trade網頁)

德州正處於相當嚴重的旱災中，為了保留水資源給較重要的用途，有些非營利組織付錢給農夫，換取他們同意少用水來灌溉農作物，這種措施在德州越來越風行。

德州的最大宗水資源，一個是地下水層(aquifers)，一個是水庫(reservoirs)。雖然許多德州人不信氣候暖化，但缺水的現實問題逼迫德州人做改變。高海拔平原(High Plains)是美國30%的農作物和畜牧產品的產地，德州西部地區是這個平原的一部分，這個平原的主要水源是歐嘎拉拉水層(Ogallala aquifer)。

國家海洋與大氣管理局NOAA在2019年出版的報告指出，由於連年的旱情，美國許多地下水層的失水量遠高於補水量，因此未來的水源成為重大憂慮。為了把水保留作為更重要的用途，付錢給農夫盡量少用灌溉水的措施已有前例，但最近幾年在德州越來越多，已經成為農夫願意接受的方式，社會大眾似乎也越來越支持。

在德州，2016年付錢交換灌溉水所保留的量是190億加侖，今年預期會增加到560億加侖。非營利組織「德州水交換」(Texas Water Trade)所成立的「水層韌性基金」(Aquifer Resilience Fund)，從自然資源保育服務局(Natural Resources Conservation Service)、德州水開發委員會(Texas Water Development Board)和全國漁獵基金會(National Fish and Wildlife Foundation)獲得127萬5000元經費，與西德州地區的農場和牧場主人簽約，讓他們減少用水或完全不用水來灌溉。

第一個簽約的農場是位於斯多克頓堡(Fort Stockton)的貝爾丁農場(Belding Farms)，業主科克瑞爾(Ernie Cockrell)獲得10萬元的經費，用來在他的山核桃園(pecan orchard)裝設高效率的灌溉系統節省用水，他指出環保一向是他所注重的領域，能夠以實際的行動讓水源更持久，讓他覺得對社會有所貢獻。

德州處於嚴重旱災中，非營利團體籲節約用水。 (Texas Water Trade...
德州處於嚴重旱災中，非營利團體籲節約用水。 (Texas Water Trade網頁)

德州 核桃 暖化

上一則

融合中西 巴勒特文化委員會音樂會慶20年

下一則

阿拉莫信託購逾400藝術品 明年展出

延伸閱讀

無證童被收留 父母報案實遭綁架

無證童被收留 父母報案實遭綁架
牛仔隊前四分衛艾克曼：較喜歡In-N-Out漢堡

牛仔隊前四分衛艾克曼：較喜歡In-N-Out漢堡
黑石咖啡吧展新店 10月7日請喝咖啡

黑石咖啡吧展新店 10月7日請喝咖啡
艾伯特丟包無證客 挨批無預警行事

艾伯特丟包無證客 挨批無預警行事
少年尋仇掃射民宿上百發 德州警搖頭:殺錯門一人枉死

少年尋仇掃射民宿上百發 德州警搖頭:殺錯門一人枉死
難辨性別、族裔 德州公寓藏屍爛到臭 連警方都罕見

難辨性別、族裔 德州公寓藏屍爛到臭 連警方都罕見

熱門新聞

麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
就讀印州潘恩高中高三的張亦辰，在今年5月的AP微積分考試中，答對所有108道題獲得滿分。(潘恩高中提供)

全球唯一滿分 印州華生張亦辰AP微積分考試全對

2022-09-29 16:08
要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
芝城滅門血案兇嫌烏利布(左)、拉莫斯。(芝加哥警局)

開槍、割喉 芝6死滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

2022-09-30 11:41
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

2022-10-02 19:31
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）

詭異劣行 新州男子天天到前妻墳撒尿

2022-10-01 16:40

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布