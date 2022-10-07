嚴重乾旱 德州農夫少用水可獲補貼

德州處於嚴重旱災中，非營利團體籲節約用水。 (Texas Water Trade網頁)

德州 正處於相當嚴重的旱災中，為了保留水資源給較重要的用途，有些非營利組織付錢給農夫，換取他們同意少用水來灌溉農作物，這種措施在德州越來越風行。

德州的最大宗水資源，一個是地下水層(aquifers)，一個是水庫(reservoirs)。雖然許多德州人不信氣候暖化 ，但缺水的現實問題逼迫德州人做改變。高海拔平原(High Plains)是美國30%的農作物和畜牧產品的產地，德州西部地區是這個平原的一部分，這個平原的主要水源是歐嘎拉拉水層(Ogallala aquifer)。

國家海洋與大氣管理局NOAA在2019年出版的報告指出，由於連年的旱情，美國許多地下水層的失水量遠高於補水量，因此未來的水源成為重大憂慮。為了把水保留作為更重要的用途，付錢給農夫盡量少用灌溉水的措施已有前例，但最近幾年在德州越來越多，已經成為農夫願意接受的方式，社會大眾似乎也越來越支持。

在德州，2016年付錢交換灌溉水所保留的量是190億加侖，今年預期會增加到560億加侖。非營利組織「德州水交換」(Texas Water Trade)所成立的「水層韌性基金」(Aquifer Resilience Fund)，從自然資源保育服務局(Natural Resources Conservation Service)、德州水開發委員會(Texas Water Development Board)和全國漁獵基金會(National Fish and Wildlife Foundation)獲得127萬5000元經費，與西德州地區的農場和牧場主人簽約，讓他們減少用水或完全不用水來灌溉。