聖安東尼奧海洋世界員工 暴打遊客被捕

不當執法警員遭開除，轉赴海洋世界打工又出手毆傷遊客。(Sea World)

聖安東尼奧海洋世界(SeaWorld)遊樂園 ，2日(周日)發生一起員工對遊客暴力攻擊的事件，施暴者身穿豬道具服(pig costume)，警方將他逮捕後發現他曾是警察 ，擔任警職期間有過許多傷害百姓的劣跡。

KSAT電視台報導，周日那天布蘭登竇吉(Brandon Doege)穿著豬道具服在海洋世界園區內招呼遊客，不知何故他突然抓住一名少年的頸子，把少年用擒拿術中的摔身動作(body slam)擺平在地面上，少年的一名中年男性家人想出手制止，被竇吉一拳打在臉上。14歲的少年和那位53歲的男子都受了輕傷，他們應該是一對父子。

法庭文件指出，竇吉被捕後遭控「蓄意傷害兒童」的三級重罪名(third degree felony)，他的保釋金被訂為一萬元，他如果被定罪最高可判10年監禁，他隨即被海洋世界開除。竇吉曾是貝爾縣警局的警員，在職期間曾多次對民眾施暴，其中最令人髮指的是2018年6月28日對52歲俄羅斯女子伊內莎芭窕寇娃(Inessa Batyukova)所做的。

那天芭窕寇娃的車停在梅迪納縣(Medina County)的90號公路邊，當時沒當班的竇吉經過該處，竇吉後來向調查人員表示他是想幫助她，兩人後來發生口角，竇吉拔出槍向她開了四槍，她的手臂、肩膀、腿部和腹部各中一彈，而且這時竇吉還用槍指著她，命令她不准動，而沒有給她進行止血急救措施。當時竇吉向調查人員表示芭窕寇娃身上有槍，但事實上她的身上、車上都沒有槍。

芭窕寇娃後來被直升機送到醫院搶救，她大難不死後來對竇吉提出民事索賠，2021年12月2日，竇吉和政府單位達成協議，繳出他的德州 維安人員執照(Texas peace officer's license)、呈繳500元罰金、緩刑兩年。竇吉在2019年遭貝爾縣警局開除，顯然他的下場不好，最後在海洋世界找到這份應該是青少年做的低薪工作，穿著豬形的道具服在遊樂園中給遊客逗樂，最後連這份工作也做不下去，遭園方開除。