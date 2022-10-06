牛仔隊前四分衛艾克曼：較喜歡In-N-Out漢堡

艾克曼。(Troy Aikman推特)

達拉斯牛仔隊前四分衛艾克曼(Troy Aikman，見圖，個人推特)是美足傳奇人物，在他領軍之下牛仔隊三度奪得超級盃冠軍，他日前在北德州 的電視訪問中宣告他比較喜歡In-N-Out的漢堡，令鍾愛Whataburger的德州球迷皺起眉頭。

相貌英俊的艾克曼最近得到另一個高調的工作，擔任ESPN和ABC電台「周一夜美足」(Monday Night Football)的講評，26日(周一)那天是牛仔隊到紐約巨人隊(Giants)挑戰。由於牛仔隊的第一四分隊普瑞斯考特(Dak Prescott)受傷無法上場，一般認為牛仔隊必敗，但牛仔隊最後卻以23比16打敗強敵，讓德州球迷面帶微笑進入夢鄉。

在那場球賽開始之前，艾克曼接受WFAA電視台訪問，記者崔漢(Joe Trahan)像連珠炮一樣的對艾克曼問了許多問題，這樣被採訪的人沒時間考量，應該會說實話。艾克曼說他最愛的科目是數學、喜歡狗勝於貓、喜歡香草(vanilla)口味冰淇淋勝於巧克力口味、控制不住的花錢項目是買太陽眼鏡，他說他比較喜歡加州 起家的In-N-Out漢堡。

In-N-Out漢堡和Whataburger華塔漢堡風味大不相同，而且德州人最鍾愛的是華塔漢堡。幸好艾克曼在德州人心目中是那麼優秀謙和的印象，所以除了皺皺眉頭之外大家並沒有降低對他的喜愛仰慕，畢竟說實話並沒有錯。

不過艾克曼喜歡In-N-Out的漢堡其來有自，他出生成長於南加州，小學時代曾在喜瑞都 (Cerritos)的喜瑞都小學就讀，他奪得超級盃以後回到母校，令教職員和學生大喜過望，喜瑞都是華裔專業人士樂於定居的好城市，許多市民還記得孩子那天回家對艾克曼的津津樂道。大學時代艾克曼從奧克拉荷馬大學轉到洛杉磯加大UCLA，戰績極為優越，他在美足聯盟NFL那年的選秀中以整體第一首選被牛仔隊搶到。