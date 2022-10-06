黑石咖啡吧展新店 10月7日請喝咖啡

黑石咖啡吧新分店將在10月7日開幕。圖為聖安東尼奧第一家分店。(Black Rock Coffee Bar)

奧勒岡州起家的「黑石咖啡 吧」(Black Rock Coffee Bar)在德州 大規模拓展，8月在聖安東尼奧開出第一家分店以後，第二家又將在10月7日揭幕，開業當天免費請大眾喝它的美味咖啡。

黑石咖啡吧28日(周三)在官方臉書上宣布，位於13980 Nacogdoches Road的新分店將在10月7日歡迎顧客光臨，並免費提供飲料。8月份在聖安東尼奧開的第一家分店，地址是11701 Blanco Road。根據德州企業執照與法規局()的資訊，第三家分店正在裝潢之中，地址是14635 Huebner Road。

美國西北部是美味咖啡的源頭，譬如星巴克 咖啡(Starbucks)就是發源於華盛頓州的西雅圖。黑石咖啡吧是2008年創始於奧勒岡州的波特蘭(Portland)，公司擅長於選購咖啡豆和泡製程序，讓喜歡美味咖啡的人天天都必須喝之而後快。公司目前的拓展方向，跟星巴克早期有雷同之處。

目前公司正在朝西部其他州和陽光帶(sunbelt)快速開發，包括亞利桑納州、加州、科羅拉多州、愛達荷州、德州和華盛頓州。德州目前有許多家正在裝潢的分店，地點分別是在布蘭諾(Plano)、休士頓、哈托(Hutto)、喬治城(Georgetown)和凱爾(Kyle)。根據公司的慣例，每個新開張的分店都會請大眾免費喝飲料，到時候應該前往嚐嚐，看看是不是和於自己的品味。

黑石咖啡吧被波特蘭企業報(Portland Business Journal)評選為西北地區成長最快速私人企業(Fastest Growing Private Company)，可惜因為是私人企業，投資大眾無法購買股票分享成功。