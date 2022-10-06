無證童被收留 父母報案實遭綁架

無證移民幼兒疑遭劫持。（Getty Images）

2022年5月時通過德州 艾爾帕索（El Paso）進入美國的一名女性無證客，近日向現居地佛州 警方報案，稱她的小孩遭到接運者的挾持，除非她繳清8000元的贖款，不然都別想帶回小孩。

聯邦調查局（FBI）在9月26日得知此事，在與德州警察 確認時，才發現嫌犯早已因另案被捕，被綁小孩很可能就是當時在車上的男童，不過案情仍待進一步釐清。

羈押中的嫌犯名為Jenna Leigh Roark，她在9月16日因為接送三名無證移民而遭到逮捕。她被捕時，車上的女兒懷裡抱著個小孩，雖然Jenna Leigh Roark宣稱男孩是妹妹的，但是妹妹抵達時卻說孩子是未婚夫的，而且姊妹兩人說的小孩生日不同，警方因此將身分不明的幼童送至兒童保護局（Children Protection Services）。

直到佛州的消息經由FBI傳到，德州警察才發現，男孩可能是遭到綁架的人質。Jenna Leigh Roark之後改口，稱她與先生被黑幫要脅，必須看管幼童直到媽媽願意付錢為止。來自宏都拉斯的母親稱，Jenna Leigh Roark本來要價8000元，後來降價到5800元，但是她還是付不起，因此只好冒險報警。

不過，身分未公布的母親，說法卻與Jenna Leigh Roark有些不同。報案的這位媽媽自稱是自行越過美墨邊境，但是因為在艾爾帕索認不得路，才找上自稱「Jane」的Jenna Leigh Roark問路，而Jenna Leigh Roark與先生又好心地將她送到公車站，還說可以代為照顧小孩，因此母親才把小孩留給Jenna Leigh Roark。

母親稱，兩人交換了電話號碼，「Jane」會不時傳些男孩的照片與影片給她，每周還會讓她與小孩說話兩三次。但是「Jane」不久後開始要錢，不給錢就不還小孩。警方仍在釐清，母親當初為何同意將小孩交給Jenna Leigh Roark。