艾伯特丟包無證客 挨批無預警行事

巴士送移民爭議再起，德州州長艾伯特回應，紐約市長亞當斯本人沒有找過他。（報系資料照片）

今年以來，德州 已經耗資1400萬元將過萬移民 送往庇護之地的華府、紐約、芝加哥。但是德州到底有沒有事先告知對方，並與之協調移民安置事宜，一直是德州州長艾伯特與其他地方首長的爭論焦點。紐約市長亞當斯 （Eric Adams）再度開砲抨擊德州不顧不理後，艾伯特4日終於承認紐約市府是有發過電子郵件，「但是市長本人沒有找過我啊！」

亞當斯日前接受德州論壇報專訪時，批評艾伯特團隊根本不願意與他們協調移民安置事宜，只是把移民當成政治道具而不是真心想幫助他們。亞當斯說他的團隊與德州州長團隊聯絡，希望能夠得知移民巴士何時抵達，但是對方根本不理、只是一味地送人來。艾伯特的團隊當時回應，亞當斯沒有與州長辦公室聯絡。

但是當艾伯特9月30日與競選對手歐洛克（Beto O'Rourke）公開辯論時，再度公開提及亞當斯沒有與他的辦公室聯絡時，亞當斯團隊逮著機會立刻在推特發表貼文，顯示紐約市府在8月1日，也就是第一批巴士抵達紐約前4天，就已經發信詢問過艾伯特辦公室了。於是，艾伯特在4日公開露面時被媒體追問，他雖然承認紐約方面有發電郵，「但是之前我毫不知情」，更何況「市長本人又沒找過我」。

艾伯特說，他要先澄清一點，辯論當天他被問的問題是，「紐約市長或其團隊是否有跟你談過相關事宜」，因此他回答「不論是市長或團隊都沒有跟他說過話，從開始巴士行動的第一天到現在，雙方沒有任何層級的接觸」。艾伯特之後說，確實紐約市府有發過電郵給我們，但是他之前不知道，而他的重點是亞當斯沒有跟他聯絡。

不過，艾伯特還是藉機又邀了亞當斯一次，要他到美墨邊境走走看看，特別是當地NGO對移民的幫助，當然也可以在移民抵達紐約時與NGO人員交談，他們一直都隨車同行。