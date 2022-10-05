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期中選舉 哈里斯縣10月11日選民登記止

【休士頓訊】

今年年11月8日期中選舉，哈里斯縣(Harris County)縣選民登記截止日期在10月11日(周二)。

辦理選民登記，可至HarrisVotes.com 打印表格，填妥後郵寄至辦公室郵箱 P.O.Box 3527, Houston, Texas, 77235；也可親身到位於二楼1001 Preston St,Ste 400 Houston,Texas,77002 選務辦公室；至任何一間Harris縣公共圖書館領取表格；或至本辦公室任何一分支填寫表格；或在 10 月 11 日之前填妥的申請表傳真至 713-368-2309。

如果您已登記成為選民但已搬到同一縣內的新地址或更改了姓名，可以在線更新信息。

已填妥的選民登記申請表必須在10月11日之前蓋上郵戳，才能被接受參加 11 月8日的選舉。所有合資格於11月8日投票的已登記選民都將會有整個州範圍席位的選票，而有些人可能會根據他們的住所進行額外的地方選舉。

哈里斯縣目前有250萬名登記選民。欲了解更多, 包括樣本選票和投票中心地點，請瀏覽HarrisVotes.com及於推特、面書和Instagram跟蹤@HarrisVotes。哈里斯縣有精通英語、西班牙語、越南語及中文的雙語電話熱線工作人員於713-755-6965解答選民問題。

選民登記 投票 期中選舉

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