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疫後新潮流 帶寵物去旅行

記者張宏／綜合報導
疫情後許多人再次踏上旅途，並且帶上寵物一起旅行。（unsplash圖片）
疫情後許多人再次踏上旅途，並且帶上寵物一起旅行。（unsplash圖片）

疫情期間數百萬美國家庭被困在家時收養了寵物。現在，疫情基本終結，許多人走出家門出遊，帶上寵物一起旅行。雖然美國人普遍善待寵物，但還是建議出行前要了解目的地和住宿酒店等對寵物的規定。

據度假租賃管理公司 Vacasa的統計，今年夏天帶狗的客人預約量比去年增加了59%。「寵物友好」已成為在希爾頓酒店網站上尋找房間客人使用的第三大搜索詞，而「允許攜帶寵物」也是家庭度假出租屋網站Vrbo上最受歡迎的搜索詞之一。

根據專注於攜帶寵物旅行的網站BringFido.com 的數據，44%的美國酒店現在允許攜帶寵物，而大流行前這一比例為 22%。去年，希爾頓與擁有動物醫院和多個寵物食品品牌的公司 Mars Petcare 合作，為客人提供在線幫助，幫助他們在入住酒店期間解決有關貓狗的獸醫問題。現在更多的機場設有寵物救助站，讓旅行更輕鬆。

Amtrak火車允許小型犬和貓（在運輸工具中）乘坐火車旅行長達七個小時，但禁止攜帶大型動物，服務犬除外。租車和房車公司通常允許攜帶寵物，但規則可能因地點而異。將毛巾帶到狗會坐的地方可避免額外的清潔費用。遊輪通常只搭載服務性動物。一個例外是 Cunard在瑪麗皇后 2 號上的跨大西洋過境點，提供狗窩和供狗玩耍的地方，但動物不允許進入客艙。

國家公園通常允許攜帶寵物，但每個公園都有自己的規則，最好是提前了解。寵物通常僅限於野餐和露營地等區域，並且必須系上皮帶。

帶寵物旅行前，要確認寵物可進入酒店房間，R.V.出租車、輪船、火車或飛機。一些旅遊公司網站會詳細說明有關動物類型、大小、最低年齡、結紮狀態，攜帶寵物數量等規定。

如要帶寵物出行，美國獸醫醫學協會建議，旅行前將寵物最喜歡的玩具、水和食物碗，還有零食、皮帶、藥物、廢物袋、食物，以及任何必需的旅行文件一起打包。如果乘汽車旅行，帶上床或毯子可使動物在目的地更加舒適，並可幫助避免壓力引起的事故、噪音或破壞性行為。

寵物出行交通工具和住宿許可規定表格 製表人：記者張宏
寵物出行交通工具和住宿許可規定表格 製表人：記者張宏

租車 疫情 醫學

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