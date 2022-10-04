H-E-B新分店 開張日賣千餘磅烤牛胸肉

H-E-B在北德州唯一分店，開幕以來生意相當興隆。(HEB網頁)

H-E-B在北德州 唯一的分店，開幕一周以來生意相當興隆，店家在社群媒體 上宣布，21日第一天營業時店內附設的「正宗德州烤肉」(True Texas BBQ)，光是烤牛胸肉(brisket)就賣出1000多磅，創下公司新紀錄。

H-E-B從聖安東尼奧發跡，它的連鎖超市深受德州人喜愛，但達福都會區卻一直沒有分店，許多北德州居民多次向總公司請願，去年3月H-E-B終於宣布要在福里斯柯(Frisco)開設北德州的第一家分店，引起許多居民的期待。2014年H-E-B開始在店內賣烤肉，並在2017年創立自己品牌的烤肉店True Texas BBQ。

2019年德州月刊(Texas Monthly)把真德州烤肉評為德州最佳烤肉連鎖餐廳(best barbecue chain in Texas)，忠實顧客越來越多，而且它的價格比一般著名烤肉餐廳便宜，因此業績相當興隆，現在已有20多家H-E-B分店設有True Texas BBQ。福里斯柯分店在揭幕之前，經理已預期那天會有很多人排隊買烤肉，20日晚間烤肉廚師徹夜以兩具大燻爐(smokers)不停的製作烤肉，21日那天果然消費者大排長龍搶購。

22日H-E-B餐廳部門主任克莉絲汀爾文(Kristin Irvin)在Instagram上宣布，開幕那天福里斯柯真德州烤肉店賣出1000多磅烤牛胸肉，是歷年以來新店開張賣掉最多牛胸肉的紀錄，另外還賣出250磅的牛胸肉烤豆(brisket beans)、將近100磅的烤火雞肉和極多的「魚雷」(torpedoes)。魚雷是以墨西哥 青辣椒(jalapeno chili pepper)為容器，裡面塞著奶油起司(cream cheese)和剁碎的牛胸肉，然後再用培根(bacon)裹起來烤。

福里斯柯的H-E-B地址是9200 Legacy Drive, Frisco, TX 75033，超市的營業時間是上午6時至晚間11時，烤肉店的營業時間是上午11時至晚間9時，每周七天營業。