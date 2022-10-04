慶雙十 老中青華台客語演講

評審與得獎者左起：鍾依君、孫玉玟、陳恩潔、陳恩祈、劉志忠、王盈蓉、江麗君、邱添昌、馮啟豐、黃以法、林天娜、楊淑雅、李迎霞、黃依莉。（僑教中心提供）

為慶祝中華民國111年雙十國慶，休士頓 客家會10月2日於休士頓華僑文教服務中心，舉辦雙十國慶杯華臺客語演講比賽。

這項活動去年由駐休士頓辦事處處長羅復文別出新裁，鼓勵僑胞推動客家母語文化活動首度舉辦，當時獲得僑界熱烈迴響，因此今年再接再厲繼續承辦。活動當天由辦事處教育 組組長楊淑雅代表羅復文致詞、中心主任王盈蓉偕副主任黃依莉、國慶籌備會主委江麗君、副主委孫玉玟、僑務諮詢委員梁慎平及鍾桂堂、僑務顧問劉志忠、中華公所共同主席李迎霞及黃以法皆到場共襄盛舉，場面熱烈溫馨。

客家會會長馮啟豐表示，今年是第二屆賽事，參賽者有80多歲的長者以及11歲的兒童，僑社老中青三代都來參加今天的活動，象徵著僑界的傳承，讓人感動，希望這樣的比賽未來能繼續下去。他也分享了客家人的小故事，表示客家人吃苦耐勞勤儉持家，素有「東方猶太人」的稱譽，而桐花生命力旺盛，正代表客家精神的象徵。

楊淑雅則談及臺美教育倡議，現辦事處已促成德州聖湯瑪士大學與高雄文藻外語大學推動華語文的合作，未來也將持續推動臺語合作部分。王盈蓉說，像這樣的比賽在全球僑界絕無僅有，活動相當有意義而且能展現臺灣多元文化，期盼明年能增設原住民 語組別，透過語言傳承臺灣文化。江麗君及孫玉玟皆認為客家花布相當漂亮，體現了臺灣多元且兼容並蓄的文化，並祝參賽者旗開得勝。

本次演講比賽形式不限，講題包含「我在 Houston」、「我的家庭」、「我見我行」，由參賽者任選，夫妻、母子、父女搭檔皆可，參賽者也不以單一語言為限，可適時混用華、臺、客語以展現語言使用流暢度。當日活動第一名由去年冠軍陳恩潔獲得，年紀雖小卻能說出一口比旁人更為流利的臺語，輔以小提琴伴唱，以一首《燒肉粽》榮獲殊榮；第二名為具原住民血統的林天娜獲得，她穿著阿美族服飾，混用華語及臺語演講，娓娓道來臺語的「番薯」及「番仔」音近意遠的趣事，幽默自嘲的內容不禁讓人莞爾；第三名則由黃以法以華語介紹家庭成員等生活點滴獲得。其餘優勝者為邱添昌、劉志忠、陳恩祈共3人。