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社媒網紅Dude Perfect 擬在北德建娛樂城

編譯組／綜合報導
YouTube網紅Dude Perfect計畫興建實體總部與家庭友好娛樂基地。（Overland Partners）
YouTube網紅Dude Perfect計畫興建實體總部與家庭友好娛樂基地。（Overland Partners）

綜藝雜誌（Variety）報導，在YouTube擁有超過5800萬訂戶，由五名成員組成的喜劇和體育網紅Dude Perfect，正計畫建立一個新的總部和「家庭友好」娛樂基地。對粉絲而言，這個Dude Perfect-land計畫相當於迪士尼世界（Disney World）。

這個三層樓總部大樓，將有包括330呎高的「特技射擊塔」（trick-shot tower）、Dude Perfect博物館、迷你高爾夫、merch商店、餐廳和二畝戶外空間等。該組織告訴達拉斯晨報，總體建造成本可能高達1億元。

目前，尚未有關於該計畫何時落成的時間，甚至基地所在位置。根據體育商業期刊（Sports Business Journal），他們希望將其建造在德州北部，但也將該計畫推銷至其他不同城市，包括洛杉磯和亞特蘭大

Dude Perfect已與聖安東尼奧建築公司Overland Partners合作簽約一年，目前該計畫已有了初步設施構想。根據該公司稱，該場地旨在「將他們品牌展示為一個激發和吸引遊客與粉絲的實體地點。」

Overland在計畫描述中說，「這座充滿活力的330呎斜塔，從現場投射出來，成為一個垂直表達品牌。在室內，遊客將有許多不可能的嘗試，他們會通過一系列樓層攀登到塔頂，欣賞周圍城市景觀。這座標誌性塔樓，將成為完美的焦點燈塔。」

Dude Perfect五位網紅，如今在德州佛里斯科（Frisco）設置總部。他們於2009年發布第一支影片，迄今為止，他們的頻道已有近150億觀看人次。Dude Perfect還有一個基於信仰的使命：「我們要回饋社會、傳播歡樂和榮耀耶穌基督」。

德州 迪士尼 亞特蘭大

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