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為偕友蹺家 12歲少女預謀弒父

編譯組／綜合報導
德州12歲女孩謀害父親，竟是為了偕友蹺家。(NBC)
德州12歲女孩謀害父親，竟是為了偕友蹺家。(NBC)

位於德州福和市西邊的威瑟福德(Weatherford)，一名12歲女孩開槍向38歲父親射擊，警方調查時發現這是幾個星期前開始的預謀弒親逃家計畫，並且還有另一位十多歲的少女涉案，消息傳出震驚社區。

威瑟福德市位於帕克縣(Parker County)，縣警局日前在官方臉書網頁上宣布，9月20日(周二)那天，一名12歲女孩向父親開槍，子彈擊中父親的腹部，她帶著槍逃出家門，警方接到報案後在街上發現那名女孩，她已朝自己的頭部開槍，倒臥在血泊中，警察在這名女孩的身體下找到了那把槍。這對父女都被用醫療直升機(air ambulance)送往醫院救治，但警方沒有說明他們的傷勢。

警方指出，在調查中發現這名女孩在網路上與另一名住在德州盧夫金市(Lufkin)的少女相約，兩人分別把自己的家人和寵物都槍殺以後，結伴逃出德州，這項計畫是幾周之前開始的。這名12歲女孩向父親開槍以後，盧夫金市的那位少女卻沒有照約定下手行兇。

盧夫金位於威瑟福德東南東方約130哩，如果照原訂的計畫執行，12歲的女孩會開車到盧夫金去接另一名少女，然後兩人繼續向東開逃到喬治亞州(Georgia)。

帕克縣警局通知盧夫金地區的警政單位後，那名十多歲的少女遭當地警方逮捕，並被控策畫謀殺人的「刑事共謀罪名」(criminal conspiracy)。意圖弒父的12歲少女仍在接受救治之中，執法單位尚未對她提出控罪，但如果她能保住一命，警方應該會對她提出「意圖謀殺」(attempted murder)的罪名。

德州 警察 喬治亞州

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