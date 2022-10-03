43年前姦殺懸案 因DNA科技偵破

蕾西亞傑克森(左)案偵破，但涉案人傑若德凱西早因另案被處決。(蒙哥馬利縣警局)

位於休士頓北邊半個多小時車程的康羅市(Conroe)，1979年時一名12歲女孩遭人姦殺棄屍，蒙哥馬利縣警局於今年7月間宣布破案，讓她的家人終於知道兇手是誰。

1979年9月7日，12歲的蕾西亞傑克森(Lesia Michell Jackson)到康羅市的社區游泳 池戲水消暑，隨後她從游泳池走路回家，身上穿著比基尼泳衣、外面套著一件T恤衫。她的父母在家裡沒等到她，向警方報案。社區人士在次日大陣仗四處尋覓，找到了她的一副眼鏡，但沒有任何可供破案的線索。

警方在調查期間用她父母所提供的照片徵求線索，她稚嫩清秀的臉上愛戴著一副咖啡色的近視眼鏡。9月13日那天，一位油田工人在茂密的樹林中看到一具屍體，警方調查後確認那就是蕾西亞，她赤裸的身體旁邊有一件被撕破的T恤衫、一套比基尼泳衣和一條金色蝴蝶的項鍊，法醫驗屍以後確認她是被強姦以後遭勒斃，兇手把屍體和衣物拋棄在那片樹林中。

這件懸案經歷43年以後，新的DNA 辨認科技讓案情有重大進展，去年10月蒙哥馬利縣警局(Montgomery County Sheriff's Office)把從蕾西亞的衣物上取得的樣本交由專家鑑驗，並把鑑驗結果與全國DNA資料庫(national DNA database)中的資訊比對，發現與凱西的DNA吻合。

縣警局宣布破案，嫌犯是傑若德凱西(Gerald Dwight Casey)，他在命案發生時是住在康羅市。凱西後來在另一宗謀殺案中遭警方逮捕，在1989年的停審中被定罪，他後來被判處死刑，並於同年在德州 杭茨維爾(Huntsville)的重刑犯監獄以致命注射(lethal injection)方式處決。