我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

43年前姦殺懸案 因DNA科技偵破

編譯組／綜合報導
蕾西亞傑克森(左)案偵破，但涉案人傑若德凱西早因另案被處決。(蒙哥馬利縣警局)
蕾西亞傑克森(左)案偵破，但涉案人傑若德凱西早因另案被處決。(蒙哥馬利縣警局)

位於休士頓北邊半個多小時車程的康羅市(Conroe)，1979年時一名12歲女孩遭人姦殺棄屍，蒙哥馬利縣警局於今年7月間宣布破案，讓她的家人終於知道兇手是誰。

1979年9月7日，12歲的蕾西亞傑克森(Lesia Michell Jackson)到康羅市的社區游泳池戲水消暑，隨後她從游泳池走路回家，身上穿著比基尼泳衣、外面套著一件T恤衫。她的父母在家裡沒等到她，向警方報案。社區人士在次日大陣仗四處尋覓，找到了她的一副眼鏡，但沒有任何可供破案的線索。

警方在調查期間用她父母所提供的照片徵求線索，她稚嫩清秀的臉上愛戴著一副咖啡色的近視眼鏡。9月13日那天，一位油田工人在茂密的樹林中看到一具屍體，警方調查後確認那就是蕾西亞，她赤裸的身體旁邊有一件被撕破的T恤衫、一套比基尼泳衣和一條金色蝴蝶的項鍊，法醫驗屍以後確認她是被強姦以後遭勒斃，兇手把屍體和衣物拋棄在那片樹林中。

這件懸案經歷43年以後，新的DNA辨認科技讓案情有重大進展，去年10月蒙哥馬利縣警局(Montgomery County Sheriff's Office)把從蕾西亞的衣物上取得的樣本交由專家鑑驗，並把鑑驗結果與全國DNA資料庫(national DNA database)中的資訊比對，發現與凱西的DNA吻合。

縣警局宣布破案，嫌犯是傑若德凱西(Gerald Dwight Casey)，他在命案發生時是住在康羅市。凱西後來在另一宗謀殺案中遭警方逮捕，在1989年的停審中被定罪，他後來被判處死刑，並於同年在德州杭茨維爾(Huntsville)的重刑犯監獄以致命注射(lethal injection)方式處決。

DNA 游泳 德州

上一則

達拉斯中文學校聯誼會 線上慶教師節

下一則

不明團體耗資千萬 猛攻艾伯特

延伸閱讀

美國會積極推審查美企對中國投資

美國會積極推審查美企對中國投資
小叔曾陷性醜聞 翹臀珍拒絕他來婚禮？

小叔曾陷性醜聞 翹臀珍拒絕他來婚禮？
翹臀珍真與夫家不和？被曝封殺陷性醜聞影帝小叔來婚禮

翹臀珍真與夫家不和？被曝封殺陷性醜聞影帝小叔來婚禮
涉性侵、沉迷食人幻想被抵制 好萊塢「貴公子」變房仲

涉性侵、沉迷食人幻想被抵制 好萊塢「貴公子」變房仲
沒有不爽大嫂？班艾佛列克弟弟 大讚翹臀珍是「珍寶」

沒有不爽大嫂？班艾佛列克弟弟 大讚翹臀珍是「珍寶」
班珍超氣派「2度婚」 缺席的除了班弟 還有前妻前夫群

班珍超氣派「2度婚」 缺席的除了班弟 還有前妻前夫群

熱門新聞

德州12歲女孩謀害父親，竟是為了偕友蹺家。(NBC)

密謀數周…德州12歲女孩槍擊父親 另一少女涉案

2022-09-26 18:53
倪陳平。(本報檔案照片)

修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世

2022-09-26 12:26
IIT碩士紀超群。(臉書截圖)

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

2022-09-27 13:16
30年期房貸利率已經在6%至7%之間。（KHOU）

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

2022-09-28 18:56
麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
根據分析，西雅圖房市的降溫速度是全美最快。（Getty Images）

西雅圖房市 全美降溫最快 買77萬房每月要還超過4400元

2022-09-25 02:00

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光