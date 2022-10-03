達拉斯中文學校聯誼會 線上慶教師節
為慶祝一年一度教師節，達拉斯中文學校聯誼會，已於10月1日舉辦慶祝教師節線上敬師活動。
當日由休士頓華僑文教活動中心王盈蓉主任頒發感謝狀與賀涵予服務海外教學10年的績優教師王曙蒨，教學5年的陳雅芬兩位老師，感謝她們用心地為海外中文教育的付出。 當日來自全球各地的老師們一同參加，而休士頓華僑文教活動中心黃依莉副主任也一起參與共襄盛舉，並與老師們共度敬師佳節。
2022年達福區慶祝教師節敬師活動，因新冠疫情的發展，以及老師們的健康安全考量，該會採線上研習方式取代餐敘。這是由中華民國僑務委員會贊助，達福區中文學校聯誼會主辦的線上敬師活動。邀請目前任職美國亞利桑納州錢德勒市（Tarwater Elementary ）低年級主任江俊儀老師擔任主講嘉賓。
江俊儀以合作學習為主題與老師們分享，他將學生以小團體的方式一同工作，除了保持個人的貢獻外，也和大家一同努力，以達到共同設定的目標。江俊儀告知，合作學習並非隨便找幾個人一起學習就可達到預期的成果。相反的，要使合作學習發揮最大的效益，有一些基本的概念及技巧要學習和遵守。比如：如何達到共同學習目標？學生們如何彼此支援？合作學生間如何引導他們相互討論、詢問、解答等的互動，使學生們積極參與，彼此激勵？如何訂定分組的原則？是以能力來分，還是以性別、性向或學習型態呢？究竟二人一組好，還是三人、四人呢？這些技巧都是需要老師們的學習與實踐，江俊儀的詳細解説，給了學員老師們另一個教學思維。
達福區中文學校聯誼會，為了中文教育在達福區能深入延展，為了華裔子女對中華文化有更寬廣的認識，往後，將不定期舉辦優質講座，歡迎家長或對教育有興趣的僑胞們繼續支持。若有任何問題，可聯繫孟敏寬會長，或致電(469)789-6858、E-mail：[email protected]。
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