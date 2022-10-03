達拉斯中文學校聯誼會 線上慶教師節

參與講座老師們。（孟敏寬提供）

為慶祝一年一度教師節，達拉斯中文學校聯誼會，已於10月1日舉辦慶祝教師節線上敬師活動。

當日由休士頓 華僑文教活動中心王盈蓉主任頒發感謝狀與賀涵予服務海外教學10年的績優教師王曙蒨，教學5年的陳雅芬兩位老師，感謝她們用心地為海外中文教育 的付出。 當日來自全球各地的老師們一同參加，而休士頓華僑文教活動中心黃依莉副主任也一起參與共襄盛舉，並與老師們共度敬師佳節。

2022年達福區慶祝教師節敬師活動，因新冠疫情的發展，以及老師們的健康安全考量，該會採線上研習方式取代餐敘。這是由中華民國 僑務委員會贊助，達福區中文學校聯誼會主辦的線上敬師活動。邀請目前任職美國亞利桑納州錢德勒市（Tarwater Elementary ）低年級主任江俊儀老師擔任主講嘉賓。

江俊儀以合作學習為主題與老師們分享，他將學生以小團體的方式一同工作，除了保持個人的貢獻外，也和大家一同努力，以達到共同設定的目標。江俊儀告知，合作學習並非隨便找幾個人一起學習就可達到預期的成果。相反的，要使合作學習發揮最大的效益，有一些基本的概念及技巧要學習和遵守。比如：如何達到共同學習目標？學生們如何彼此支援？合作學生間如何引導他們相互討論、詢問、解答等的互動，使學生們積極參與，彼此激勵？如何訂定分組的原則？是以能力來分，還是以性別、性向或學習型態呢？究竟二人一組好，還是三人、四人呢？這些技巧都是需要老師們的學習與實踐，江俊儀的詳細解説，給了學員老師們另一個教學思維。

達福區中文學校聯誼會，為了中文教育在達福區能深入延展，為了華裔子女對中華文化有更寬廣的認識，往後，將不定期舉辦優質講座，歡迎家長或對教育有興趣的僑胞們繼續支持。若有任何問題，可聯繫孟敏寬會長，或致電(469)789-6858、E-mail：[email protected]。