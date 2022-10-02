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艾伯特vs.歐洛克 德州州長辯論 滿場抹黑互批

編譯組／綜合報導
德州州長選舉，現任州長艾伯特（右）與挑戰者歐洛克（左）日前進行辯論。（KHOU.com）
德州州長選舉，現任州長艾伯特（右）與挑戰者歐洛克（左）日前進行辯論。（KHOU.com）

達拉斯晨報報導，競選連任的現任德州州長艾伯特（Greg Abbott）與挑戰者歐洛克（Beto O'Rourke）9月30日舉行唯一一場辯論會上，針對墮胎權、非法移民、邊境安全、電網等議題，雙方意見相左，然雙方激辯的內容，卻不全然是事實。

在墮胎權方面，艾伯特將歐洛克描述為「墮胎的極端分子」，「他不僅支持將完全發育的孩子進行墮胎，且支持以納稅人的錢進行無限墮胎。」

歐洛克堅持「那不是真的」。他關於拒絕替墮胎倖存的嬰兒提供醫療服務的說法，是基於其在2015年，於聯邦眾議院任職期間，對共和黨支持的法案投反對票。

移民巴士議題方面，上周紐約市長亞當斯（Eric Adams）稱德州州長辦公室在沒有任何提醒與協調情況下，一直運送滿載移民的巴士。

亞當斯在德州論壇報慶典上說「這是不人道的，也是不道德的。」

艾伯特助手駁斥這點，他也於當天辯論上重新否認。「亞當斯市長從未給我辦公室打過電話，也從未與我的政府中任何人談論過此事。」

而在辯論會後不久，亞當斯新聞秘書Fabien Levy在推特上公布8月1日，亞當斯助手發給艾伯特助手的電子郵件截圖，但並未提到任何移民話題。

邊境安全議題上，雙方都認為德州不該花任何費用進行邊境安全。艾伯特稱「零元應該用於孤星行動（Operation Lone Star），如果我們有一位執行美國移民法的總統，情況就會如此。」

歐洛克談到孤星行動則表示「這顯然失敗了，當州長將我們40億元稅收用於他政治舞台時，你只會看到更多來的移民。」

面對通膨，歐洛克斷言德州歷經「從未見過的通膨」，特別是因「創紀錄的房價和其失敗的領導能力相關。」

他認為，不斷上漲的能源帳單、房地產帳單和住房正推動通膨，而艾伯特在每個領域都失敗，「這是目前德州通膨最大推動力。」

辯論會上，兩人也在電網議題上交鋒。歐洛克聲稱「電網仍未固定，我們沒有比2021年2月冬季風暴更好的準備進入今年冬季。」

然艾伯特則稱，「電網比往年任何時候，都更具彈性和可靠性。」

冬季風暴後，艾伯特簽署兩項提高電力可靠性法律，並吹噓擴大天然氣發電能力。

這些可能意味著電網狀態比大規模停電後更好，但這不意味著它是固定的，或有足夠彈性承受德州冬季可能發生的事件。

德州 非法移民 墮胎

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