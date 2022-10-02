睽違兩年 美南台灣同學會會長聚首

美南臺灣同學會會長聯席會，與會人員合照。（楊淑雅提供）

為聯繫及妥為輔導服務區台灣留學生 社團，駐休士頓 台北經濟文化辦事處於9月30日(周五)辦理因疫情之故睽違兩年的美南(中)台灣同學會會長聯席會議，邀請奧克拉荷馬、阿肯色、路易斯安納、密西西比、密蘇里、堪薩斯、科羅拉多及德州等八州學生會會長及幹部參與，另邀請大休士頓地區台裔主流學校教師及教授，共同出席慶祝教師節校園安全專題講座，全程逾50人出席，其中40人實體參加，其餘透過雲端平台加入，活動歷時五小時，互動溫馨熱烈。

台北經文處羅復文處長致詞，誠摯感謝與會的教師們，作育英才之餘，亦與經文處密切聯繫，提供各項協助。（楊淑雅提供）

經文處羅復文處長誠摯感謝與會的教師們，作育英才之餘，亦與經文處密切聯繫，提供各項協助；另歡迎台灣學生來美留學，鑒於美南地區槍枝及種族問題令人憂慮，提醒同學外出注意安全，並鼓勵課餘多參與社區及實習活動，獲取良好社會經驗。教育組楊淑雅組長除介紹針對台灣留學生所提供之聯繫服務項目外，以實際案例提醒注意外出行車安全及防範電話詐騙，介紹教育部海外人才經驗分享國際連結計畫(Taiwan GPS)、玉山學者計畫及各類獎學，籲請同學踴躍加入，俾向在台灣的年輕學子分享留學經驗以及返國服務等。

休士頓警察局邀請該局首席隨機槍擊防制專家擔任講座，教授隨機槍擊之定義、提供具體案例。 （楊淑雅提供）

留學生活須知部分，聖湯瑪斯大學 (University of St.Thomas)國際關係暨語文學系系主任葉耀元教授以自身經驗分享學習歷程及如何融入美國社會；休士頓專業律師陳皇序(Daniel Chen)介紹美國各類簽證及相關法規。各項專題均與留學生活息息相關，裨益同學們順利完成學業。

另鑒於邇來美國校園槍擊 案時有所聞，學習如何防範刻不容緩，經文處特由休士頓警察局幕僚長Hector Garcia代為邀請該局首席隨機槍擊防制專家Stephen Daniel擔任講座，教授隨機槍擊之定義、提供具體案例、以防制隨機槍擊及於恐佈攻擊中逃生等。在場教師與學生均表獲益良多。休士頓警局亦感謝經文處協助與亞裔社區連結，促進警民合作。

會後駐休士頓辦事處提供台式點心及家郷味餐盒，慰勞教師及會長們，與會人士均表示收穫豐富，期待下次再聚。