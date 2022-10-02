投資報酬率19.9% 恆豐銀行第三季度業績亮眼

恆豐銀行第三季度業績亮眼，董事長吳文龍（右六）率董事會成員對外公布佳績。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行9月30日在Blue Onyx Bistro舉行2022年第三季度財報記者會，恆豐銀行吳文龍董事長、高成淵副董事長、張瑞生副董事長、董事錢武安、孫定藩、陳文全、荘興華、吳國寶、董事兼總經理張永男等都出席記者會，Chief Lending Officer Fion Chen、Assistant Chief Lending Officer Monnie Mak、公關經理Jennifer Zhou、市場部Sook Kim、董事長秘書徐明雯等列席。

吳文龍表示，該行第三季財報的相關數字，與前兩季相比，本季度的財報又往前更邁進了一大步。恆豐銀行的總資產超過23億6000萬，資產報酬率（ROA）達2.33%，投資報酬率（ROE）19.9%，截至9月底，恆豐銀行收入超過5120萬（Before Tax），吳文龍說，成績的取得同董事會成員及全體員工的共同努力是分不開的，所以，在此也特別感謝全體同仁的共同努力。

談到目前的外部經濟形式，吳文龍強調，今年以来Fed已經五次升息 ，9月份第三度升息0.75百分點，是自80年代擊退通膨以來最強烈的升息循環，目標都是想讓經濟降溫，紓緩通膨壓力。Fed正大力度的提高利率 ，力圖把衝上近40年高峰的通膨壓下來。如此猛烈的升息和緊縮貨幣政策，會不會導致一波衰退，聯準會已多次委婉表示，為對抗歷史性通膨並冷卻經濟， 可能影響美國就業市場。

吳文龍指出，未來一年經濟環境不容客觀，在外在經濟不穩定的情況下，對於普通民眾而言，在理財方面，首先要考慮的是選擇降低理財風險的產品，現在各大銀行都在推出高利率優惠利率的定存產品，對工薪階層民眾，暫時放在銀行定存是一個比較保險的選擇。

恆豐銀行今年前三季度運營状况良好，業績優異，明年面對多變且不穩定的經濟環境，恆豐銀行將更加注重內部機制管理，資產品質管理和風險管控，嚴格審核每一個貸款 專案，並提供更優質的服務，力求創造優異的收益，迎接恆豐銀行建行25周年慶。

恆豐銀行成立於1998年5月18日，從臨時組合屋、38位員工的開始，經過多年兢兢業業的努力，總資產超過23億6000萬，目前已成長為步入大型銀行的標準，員工超過245人，擁有總行及分行20處，及一個Loan production office的本地創立之大型華資銀行。恆豐銀行大樓除已成為休士頓中國城的地標式建築外，也帶動了中國城的經濟繁榮。在未來，恆豐銀行將繼續秉持以心服務，服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。