德州人怨：電網不穩電費高

德州用電戶今年的最大抱怨，供電不穩、電價又高。（達拉斯晨報）

2022年對德州 民眾印象最深的，除了2021年初的大斷電事件外，還有這個夏季的家庭電費高的異常，70%的民眾認為，今年電費比去年還高，還有許多民眾因為冬季風暴 的餘悸猶存，因此對德州電網的穩定度大打問號。

進步派民調 團體Data for Progress在9月初進行的調查，訪問了700位合格選民，問題除了用電、移民，還有其他社會與經濟議題。多數受訪者都對去年初的大斷電印象深刻，既擔心電網不穩，又抱怨今年的電價漲太凶。

Data for Progress還發現，電價過高已經影響民眾生活，60%的受訪者減少外出用餐、旅行、看電影等休閒活動，50%的人連在家裡也盡量不開空調與電燈。另外還有30%的人因為電費開始縮衣節食，導致投票意願改變的也有19%。

調查同時詢問，誰該為德州大停電負責，是總統拜登、州長艾伯特，還是負責電網的ERCOT？在提示民眾德州電力是獨立於他州的之後，多數民眾都將責任歸於艾伯特與ERCOT。雖然Data for Progress有既定立場，但是多數民眾仍然認定，州府官員不夠盡力，其中支持民主黨的更高達90%。

保守派民調機構Texas Public Policy Foundation則認為，德州獨立電網的應變能力本來就不夠，當然無法應付2021年初的大風暴，而且當時的主流意見是多用風力與太陽能發電。

回到民調本身，多數民眾支持電網設備應該升級，包括提高發電效益與運用新科技。另外64%認為應該在用電需求高時補貼用戶，鼓勵他們省電。至於如何讓供電穩定又價廉，75%的民眾支持加強監督德州公共事業委員會（PUC）與ERCOT。