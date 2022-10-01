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議員布拉佛罵女同僚 聖安東尼奧快訊報點名下台

聖安東尼奧訊

聖安東尼奧市議員布拉佛(Mario Bravo)9月15日在議事廳對另一位市議員痛罵，聖安東尼奧快訊報編輯組29日(周四)發布公開通告斥責布拉佛，要求他辭職下台，該報上一次這樣做，是針對來自台灣的市議員戰琬瑜(Elisa Chan)。

今年春夏德州氣候異常炎熱，居民用電量大增導致電費飆漲，但聖安東尼奧市政府擁有的發電廠CPS能源公司卻因而大發利市。在如何運用多出來的7500萬元利潤方面，市議會裡出現兩派，多數議員同意把其中的4500萬元還給居民，但第一區市議員布拉佛認為每戶平均退款30元微不足道，他提議把7500萬元全用在給低收入居民做房屋絕熱之用，這才是眼光比較長遠的做法。

布拉佛與第七區市議員珊多佛(Ana Sandoval)過去曾是情侶，珊多佛贊成給居民退款，引起布拉佛不悅。15日那天在議事廳，布拉佛向珊多佛走去，質問她為何不支持他的提議，布拉佛火氣越來越大，最後他大罵珊多佛無知，並指出那就是他後來把她拋棄的原因之一，他不要跟她生孩子，這番話令珊多佛當場落淚。

市長隨即下令暫停布拉佛的職務，等候調查報告出爐後進行懲處。聖安東尼奧快訊報編輯組29日在報上斥責布拉佛的不當言行，並要求他自行辭職。上一次該報要求市議員辭職，目標是來自台灣的市議員戰琬瑜(Elisa Chan)，後來戰琬瑜辭職下台。

戰琬瑜1966年出生於台灣，1988年移民到美國，1993年她在德州大學聖安東尼奧分校取得電腦科學碩士(Master in Computer Science)學位。2009年她獲選為聖安東尼奧第九區的市議員，創下新的里程碑，她是這一區歷史上第一位女性、第一位少數族裔的市議員。

戰琬瑜在2013年競選連任，那年8月她的政敵在媒體上公布了一段5月份某人偷錄到的對話，戰琬瑜指同性戀和變性是很「噁心的」(disgusting)，這個事件引起全美轟動，聖安東尼奧快訊報編輯組公開要求她辭職，她最後在那年10月18日離職。戰琬瑜與夫婿丘明藻(Clifford Hew)仍居住在聖安東尼奧地區，他們共創的Unintech Consulting Engineers營運得相當成功。

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