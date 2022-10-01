深夜開車闖州府禁區 男子胡搞遭逮捕

中德州 聖馬可斯市(San Marcos)一位42歲男性居民，深夜裡把車開入州政府大樓前的禁區胡搞，他在29日(周四)凌晨遭警方逮捕送入監牢，他的行徑可能出自對德州共和黨領導人的不滿。

首府奧斯汀地區的電視台KXAN報導，根據公共安全局DPS(Department of Public Safety)發布的資訊，28日(周三)晚間10時多，州警局的警員目擊一輛車衝過圍住州政府大樓前草地與行人區的鐵籬，在那塊車輛禁行區裡猛踩油門，漂亮的草皮被輪胎撕破，露出底下的濕泥。這塊禁區中有一尊極富歷史意義的大砲，司機把周圍的一些鐵柱和一塊資訊展示牌撞倒，車子的玻璃破碎，但車子沒有碰觸到那尊古砲。

在場巡邏的州警局警員當場將那名司機逮捕，並在29日凌晨把他關進查維斯縣監獄 (Travis County Jail)，警方指認他是42歲的聖馬可斯市居民貝汀菲爾(Dries M. Bedingfield)。他一共被提控五項罪名：刑事惡作劇(criminal mischief)、魯莽駕車(reckless driving)、持有毒品相關物(possession of drug paraphernalia)和兩項未經詳述的罪名，其中一項是三級重罪(third degree felony)，另一項是輕罪(misdemeanor)。

截至30日上午發稿時，嫌犯尚未首度出庭，仍被關押在監獄中，警方沒有說明嫌犯的動機。由於艾伯特州長已定於30日(周五)晚間與民主黨 州長候選人歐洛克進行辯論，事件又發生在州長辦公室外面的區域，因此媒體猜測與將於11月8日舉行的選舉相關，他的荒唐行徑可能是為了出氣。