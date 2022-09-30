花20萬元買閒置20年空屋 發現全是寶

McGaugh夫婦買下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

Maggie與Matt McGaugh夫婦最初在德州 卡多湖（Caddo Lake）置產時，只是想買一間能做Airbnb出租用的平房，但是因為對門的房子正好也要賣，夫婦擔心怪客入住影響生意，決定再多買一間。但是這個決定卻為他們帶來意外大喜，因為這間房子雖然號稱閒置20年，但是裡頭啥都不缺，他們除了發現完好的木船，還發現價值不菲的畫作與家具。

McGaugh夫婦2022年4月以35萬元買下卡多湖畔的三房兩浴獨棟宅，正打算將之重新裝潢成Airbnb出租房時，卻發現對門閒置20年的平房也要賣，所以兩人決定一探究竟，結果卻發現這間房由民間基金會接手後，保持得非常好，「幾乎跟全新的一樣」，因此決定再花20萬元也買下這間。

McGaugh夫婦說，房屋狀態好到不可置信，水電都還是通的，家具陳設都是原貌，「當下有種走進博物館 的感覺」。驚喜的事還在後面，他們在裝修期間還發現一艘完好的小船與一台除草機，貼上TikTok後引發熱議。他們陸續還發現了價值1600元的畫作與至少1萬元的餐桌，還有Tiger橡木製成的沙發與full-size床架，合計至少1萬5000元。

所以，兩夫妻決定能留就留，這樣這間房子不但能夠出租，還能當成他們自己的度假房。當然，如果租客 決定兩間一起租，至少兩三個家庭，而且「古董屋」新開放期間還有特價。