謊報校園有槍 少年遭警逮捕

新布朗菲爾斯高中遭謊報校園出現槍枝。(New Braunfels臉書)

位於聖安東尼奧東北近郊的新布朗菲爾斯市(New Braunfels)，一位15歲高中生因為謊報校園出現槍枝引發社區震盪，28日(周三)遭警方逮捕送入少年監獄 。

新布朗菲爾斯市警局指出，9月8日那天有人沒用真姓名打電話向警方舉報，指稱他在新布朗菲爾斯高中看到有人帶槍到學校。因為烏沃德羅布小學(Robb Elementary School)的濫殺案猶在耳邊，這個報導引起地方政府單位大陣仗回應，市警局並請周圍城市的警局支援，一共有100多位警員到場將學校包圍，整個校園和周邊地帶進入全面封鎖狀態(full lockdown)，消防局也派出救火車、救護車到場等候。

警方對校園進行詳細檢查後，認為那是一宗謊報事件，完全沒有任何根據，遂開始調查是誰沒事找事。經過大約三個星期的調查，市警局28日派員將新布朗菲爾斯高中的一名15歲男生逮捕，依法警方不能公布他的身分，但學校的師生都知道那是誰。

市政府指出，謊報槍擊 威脅引發的問題相當廣泛，學校的課程幾乎停頓，政府出動許多警察 、消防員應變，也引起家長和社區人士的不安，這種勞命傷財的事件，必須有人承擔責任，謊報者現在面臨180天至兩年的監禁，還必須罰最高可達1萬元的罰款，補償政府單位應變的成本。這位15歲的嫌犯，目前關押在瓜達路佩縣少年拘留中心(Guadalupe County Juvenile Detention Center)，警方並呼籲家長告訴子女，這種事情不能開玩笑，會讓自己被關進監牢，還會讓父母荷包遭殃。