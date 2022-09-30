Kelsey-Seybold診所 新站點開張

林建宏醫生與董事會成員在院區外草坪上共同剪綵。（記者封昌明／攝影）

在大休士頓 地區擁有32個站點的 Kelsey-Seybold 診所，9月28日在Memorial Villages Campus開張新站點，並啟動看診。

該診所董事會主席兼首席執行官林建宏(Tony Lin)於 1993 年加入Kelsey-Seybold 診所，自 2016 年起擔任 Kelsey-Seybold 的董事會主席兼首席執行官。如今，他領導著一支卓有成就的執行管理團隊，其中包括致力於持續創新和發展的知名行政和醫療專業人員Kelsey-Seybold 診所。他的團隊致力於「改變醫療保健方式」，通過改進診所的方式來實現更高的質量、更高的價值、更低的總護理成本以及更好的患者體驗。

Kelsey-Seybold Clinic 是一個擁有 600 家醫療服務提供者的強大醫療系統，有4500 多名員工提供服務，在大休士頓都會區設有 32 個地點。除了自己的五星級 Medicare Advantage 計劃外，Kelsey-Seybold Clinic 還與許多健康計劃合作，提供 KelseyCare一個高性能、人性化、商業化、負責任的護理健康計劃。

在林建宏領導下，Kelsey-Seybold 已經是一家全國公認的基於價值的護理組織，此前與多家醫療機構合作，擴大在大休士斯頓地區和鄰近社區的醫療服務。 Kelsey-Seybold 正在擴大現有的組織規模，將增加更多的地點，包括癌症中心、門診手術中心和先進的影像中心，為患者們帶來更方便的護理。

Kelsey-Seybold診所董事會主席兼首席執行官林建宏Tony Lin（左起）與華人醫生賴雅嵐等合影於開幕典禮。 （記者封昌明／攝影）

林建宏獲得醫學 學位並在貝勒醫學院完成住院醫師培訓，他繼續在德州醫學中心附近的 Berthelsen 主校區看病。他獲得了內科醫學委員會的認證，並且是美國內科醫學委員會的外交官。林博士是 CommonSpirit Health - Texas Division、CVS Aetna 醫療保健顧問委員會和 Kelsey 研究基金會委員會的董事會成員。他喜歡與他的朋友和家人一起為各種原因做志願者。他在台灣出生、休士頓長大，是所有休士頓球隊的體育迷！

另一位華人 醫生賴雅嵐則是是僑社著名賴清陽律及中華公所共同主席賴李迎霞的女兒，畢業於萊斯(RICE)大學及德州大學的醫學院，也曾獲得台灣僑聯總會傑出青年獎，服務該診所多年，由於在院內表現傑出，所以被調到離中國城較近的Memorial Village Campus可以就近照顧更多的華人患者。

Kelsey-Seybold Memorial Village Campus位於10號公路旁，近中國城，內有藥局及各種專科看診，提供當日及次日約診服務，歡迎華人同胞就近前往諮詢，或上網www.Kelsey-Seybold.com/Memorialvillasges.com，24小時服務專線：713-442-0000。