女方提不出資產證據 Rackspace創始人離婚官司收場

Rackspace創始人格蘭威斯頓。(Graham Weston臉書)

高科技公司Rackspace創始人的高調離婚官司，女方提不出關於應得資產的證據，陪審團26日(周一)只稍作辯論就得到一致決議，基本上是完全依照男方提出的財產分割方式草草了結，令想看富人爭產的民眾大失所望。

這場被許多人關注的離婚官司，是在聖安東尼奧附近的新布朗菲爾斯市(New Braunfels)舉行。Rackspace創始人格蘭威斯頓(Graham Weston)與妻子伊莉莎白威斯頓(Elizabeth Weston)結縭20多年之後，妻子在2020年10月提出離婚分產訴訟。現年61歲的伊莉莎白指控58歲的格蘭對她性攻擊(sexual assault)、跟英國 倫敦女子發生婚外情(extramarital affairs)，而且她想分走極大價值的資產，格蘭對她的指控一概否認。

在9月21日開始的庭審中，伊莉莎白沒有雇請律師、也沒有請證人出庭作證，只有她自己陳述的無根據內容，陪審團在26日上午11時40分得到科莫爾縣地區法官(Comal County District Court Judge)沃爾綴普(Dib Waldrip)的指示開始辯論，中間應該還有午餐時間，但陪審團在下午2時就告知法官已達成協議，顯然沒有陪審員有興趣為伊莉莎白抗爭。

接著法官當庭宣讀陪審團的決議，內容大致是格蘭的律師所提出的分割方式，給伊莉莎白1420萬元的資產，但陪審團指示其中的800萬是給伊莉莎白先前雇用律師打這場官司的費用，以及格蘭因為應付這場官司所花費的錢財。

伊莉莎白聽完陪審團的裁決後立即提出動議，要求法官宣告這件訴訟流審，顯然伊莉莎白希望能再審一次，但被法官否決。報導指出，從將近兩年前伊莉莎白提出訴訟以來，她一共聘僱過大約30名律師，但她似乎對他們都不滿意，最後沒有律師願意代表她出庭。