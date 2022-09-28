稱戀童癖為「痴迷孩童者」 教師被解僱

富蘭克林高中一名教師因稱戀童癖者為痴迷孩童者，遭學區予以放行政休假，並面臨解僱。（NBC／Google Map）

NBC電視台報導，德州 艾爾帕索（El Paso）一名教師，因告訴學生稱戀童癖者為「痴迷孩童者」（Minor Attracted Persons），遭學區 放行政休假並面臨解僱。該事件在社交媒體上發酵。

在一段18秒的影片中，可聽到富蘭克林高中（Franklin High School）教師告訴學生「你不要再這麼稱呼他們，你不能給別人貼上這樣的標籤。」

艾爾帕索教師協會（El Paso Teachers Association）確認這名教師為帕克（Amber Parker），並於富蘭克林高中教授英文。

「我們不會這麼稱呼他們」透過影片可聽到帕克說，「我們會稱他們MAPs，就是痴迷孩童者之意。所以，不要僅因他們想和一名五歲孩童發生性關係，就批評他們。」

NBC新聞聯繫帕克，但她說「目前在法律上不允許發表評論。」

富蘭克林高中也並未針對此事發表評論。

目前尚不清楚這18秒影片之前發生什麼，或說這段話的背景為何。艾爾帕索獨立學區（El Paso Independent School District）拒絕回答這起導致課堂上討論的議題。

學區發言人Liza Rodriguez表示，學區早些時候得知這起事件，立即展開調查。

她說，「在進行徹底調查後，教委會於9月6日在一次特別會議上批准與該名教師終止合約。任何關於潛在不當行為的指控都會被徹底調查，我們學生安全是重中之重。」

教委會主席Al Velarde表示，教委會一致投票 決定啟動與該教師終止合約程序，下一步將進行德州教育法（Texas Education Code）相關程序。據悉，帕克目前正帶薪休假，等待解僱。

在當天投票前，教委會副主席考爾（Call）說，課堂交流影片是斷章取義。但在聽取學區調查簡報後，改變主意。

教師協會主席羅莎（Norma De La Rosa）表示，工會法務人員建議她目前不要對此事發表評論。