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慶祝教師節 線上表揚4優良教師

【休士頓訊】
30年資深優良教師奧斯汀慈濟人文學校陳靈芬老師致詞。 （林琬真提供）
30年資深優良教師奧斯汀慈濟人文學校陳靈芬老師致詞。 （林琬真提供）

休士頓中文學校聯誼會於9月24日舉辦了2022年教師節線上敬師活動和教師研習會，駐休士頓台北經文處教育組楊雅淑組長、休士頓華僑文教中心王盈蓉主任、黃依莉副主任等到場，並在線上表揚休士頓地區四位資深優良教師。

獲表揚的教師包括具有20年經驗的中華文化中心戴壽美老師、10年經驗的中華文化學院的孫惠美校長和陳莉萍老師及5年經驗的曉士頓教會中文學校王星云老師。

奧斯汀地區獲表揚的資深教師有：具30年經驗的奧斯汀慈濟人文學校的陳靈芬老師、10年經驗的奧斯汀中文學校陳美杏老師和5年經驗的好消息華語學苑的靳惠琴老師。

每位獲表揚的老師都分享了簡短感言，並將在10月8日國慶升旗典禮中接受表揚並頒發優良教師證書，主辦單位感謝他們多年來在僑校華語教學上的努力與貢獻。今年敬師活動和往年一樣得到僑委會和休士頓僑教中心的贊助與支持才得以順利完成，中文學校聯誼會會長林琬真感謝僑委會對僑校的愛護與贊助。

教師們在慶祝教師節的同時也不忘研習進修，頒獎活動結束後立即開始教師研習會，由維吉尼亞大學世界外語中心創辦人及主任、AP中文課程審查資深學術顧問與評審委員曾妙芬教授主講「AP中文指南：課程、考試與任務教學範例」。

曾妙芬豐富的AP中文教學經驗在短短的一個小時用AP外語教學的六大主題：全球挑戰、美學藝術、家庭與社區、個人與社群認同、現代生活與科學技術詳述AP華語教學課程設計，並以實例說明AP考試的重點及教學範例，她深入淺出地論及AP中文考式的各層面和重點，與會教師們紛紛表示獲益良多，意猶未盡，皆希望將來能在聆聽曾教的講座！

王盈蓉（左上）和優良教師線上大合照。（林琬真提供）
王盈蓉（左上）和優良教師線上大合照。（林琬真提供）

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