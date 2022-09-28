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德州民調 共和黨人支持率領先

編譯組／綜合報導
最新民調顯示，現任德州州長艾伯特領先挑戰者歐洛克。（KHOU電視台）
最新民調顯示，現任德州州長艾伯特領先挑戰者歐洛克。（KHOU電視台）

KHOU 11電視台報導，距離11月8日大選不到兩個月，根據德州最新民調顯示，共和黨人支持率依舊領先。

上述是KHOU德州西裔政策基金會民調（KHOU-Texas Hispanic Policy Foundation Poll）做出的結論之一，該民調根據9月6日至15日，針對1172名德州可能的選民進行調查。

州長選舉

民調顯示，在可能的選民中，現任共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）以七個百分點領先挑戰者歐洛克（Beto O'Rourke），51%對44%。

德州西裔政策基金會研究與分析主任瓊斯（Mark Jones）說，歐洛克需改變現狀的遊戲規則，因若現狀持續下去，至大選當日，他的得票率將流失七至12個百分點。在最有可能（幾乎可以肯定投票）選民中，艾伯特領先增加至十個百分點。

在男性選民中，艾伯特領先歐洛克18%（57%比39%），在有爭議的墮胎禁令下，艾伯特支持率在女性選民中落後歐洛克2%（48%比46%）。

歐洛克在年輕選民中表現強勁，大多數千禧世代選民中，以49%比42%領先，Z世代則是67%比23%。然專家指出，從歷史上看，這兩族群投票率並不高。

從種族來看，艾伯特在白人選民中，領先歐洛克近兩倍，63%比33%。歐洛克在非裔選民中有極強的優勢，以79%比16%遙遙領先艾伯特。西裔選民則票數接近，53%打算投票給歐洛克，39%投票給艾伯特。

副州長選舉

現任共和黨籍副州長派翠克（Dan Patrick），以六個百分點優勢領先挑戰者，民主黨籍考利爾（Mike Collier），48%比42%，儘管考利爾獲得包括共和黨泰倫特縣（Tarrant County）縣長惠特利（Glen Whitley）支持。

州檢察長選舉

民主黨挑戰者，民權律師加薩（Rochelle Garza），以五個百分點，落後於四面楚歌的現任共和黨檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），42%比47%。

德州西裔政策基金會執行長韋拉巴爾（Jason Villalba）說，若有人真的面臨輸掉這次選舉的危險，那可能是帕克斯頓。

德州 共和黨 投票

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