美南僑青基地HY-FI白領居啟用

王盈蓉向大家宣傳i僑卡並鼓勵踴躍申請。（僑教中心提供）

美南僑青基地「白領居」，英文名稱「Houston Youth Future Incubator / HY-FI」於9月24日進行啟用儀式及頒獎典禮。

這個屬於美南僑青的聚會、交誼空間現已大致完成並正式啟用，期盼未來能有更多年輕人來此處小憩，讓僑教中心的空間獲得充分運用。

當日活動由駐休士頓 臺北經濟文化辦事處王韋龍副處長代表羅復文處長出席致意，另有僑務委員劉秀美及陳美芬、僑務諮詢委員王敦正及賴江椿、僑務促進委員周建佑及辜千慈、世華工商婦女企管協會美南分會會長何真、休士頓臺灣同鄉會會長陳逸玲、休士頓臺灣商會會長張園立、美南臺灣旅館公會會長陳清亮、美南大專院校聯合校友會會長何怡中、FASCA休士頓分會成員等各僑團僑社僑青約40人參加。

活動由中心主任王盈蓉主持，她鼓勵在場青年人把握機會善用中心空間，而在場的各位僑界先進都是大家的後盾，有需要他們都不吝伸出援手，期盼藉此建立僑青對中心的認同及促進僑社的傳承。

王韋龍則歡迎年輕人把僑青基地當成自己的家，與懷有共同理想的夥伴聚在此處共為未來打拚，也願年輕一輩能學習僑社前輩們創業奮鬥的精神，凝聚僑社向心，為臺灣持續貢獻。

劉秀美說僑青基地不僅是一個可讓年輕人發揮創意的場所，也是認識新朋友、老朋友聚會的地點，呼籲大家讓「白領居」成為夢想成真的地方。

隨後進行頒獎儀式，由金城銀行公關部副總侯秀宜代表僑務委員吳光宜頒贈獎金500美元給英文命名優勝者陳伊瑋，其餘中英文命名佳作獲獎者安喬綸、徐子淇、郭孟樺、徐于涵、張詠涵5人，則由王盈蓉頒發臺灣黑熊圖案的防疫包做為鼓勵。

頒獎儀式後舉辦第一場專題講座，包含介紹僑委會90周年慶高階健檢方案、i僑卡業務及i臺灣窗口等政策，並播放宣傳「i僑卡」及「我國性平表現3個亞洲第一」影片，駐處教育 組組長楊淑雅亦到場介紹玉山青年學者計畫，希望吸引人才來臺生活、求職及就業 。