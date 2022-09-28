我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

美南僑青基地HY-FI白領居啟用

【休士頓訊】
王盈蓉向大家宣傳i僑卡並鼓勵踴躍申請。（僑教中心提供）
王盈蓉向大家宣傳i僑卡並鼓勵踴躍申請。（僑教中心提供）

美南僑青基地「白領居」，英文名稱「Houston Youth Future Incubator / HY-FI」於9月24日進行啟用儀式及頒獎典禮。

這個屬於美南僑青的聚會、交誼空間現已大致完成並正式啟用，期盼未來能有更多年輕人來此處小憩，讓僑教中心的空間獲得充分運用。

當日活動由駐休士頓臺北經濟文化辦事處王韋龍副處長代表羅復文處長出席致意，另有僑務委員劉秀美及陳美芬、僑務諮詢委員王敦正及賴江椿、僑務促進委員周建佑及辜千慈、世華工商婦女企管協會美南分會會長何真、休士頓臺灣同鄉會會長陳逸玲、休士頓臺灣商會會長張園立、美南臺灣旅館公會會長陳清亮、美南大專院校聯合校友會會長何怡中、FASCA休士頓分會成員等各僑團僑社僑青約40人參加。

活動由中心主任王盈蓉主持，她鼓勵在場青年人把握機會善用中心空間，而在場的各位僑界先進都是大家的後盾，有需要他們都不吝伸出援手，期盼藉此建立僑青對中心的認同及促進僑社的傳承。

王韋龍則歡迎年輕人把僑青基地當成自己的家，與懷有共同理想的夥伴聚在此處共為未來打拚，也願年輕一輩能學習僑社前輩們創業奮鬥的精神，凝聚僑社向心，為臺灣持續貢獻。

劉秀美說僑青基地不僅是一個可讓年輕人發揮創意的場所，也是認識新朋友、老朋友聚會的地點，呼籲大家讓「白領居」成為夢想成真的地方。

隨後進行頒獎儀式，由金城銀行公關部副總侯秀宜代表僑務委員吳光宜頒贈獎金500美元給英文命名優勝者陳伊瑋，其餘中英文命名佳作獲獎者安喬綸、徐子淇、郭孟樺、徐于涵、張詠涵5人，則由王盈蓉頒發臺灣黑熊圖案的防疫包做為鼓勵。

頒獎儀式後舉辦第一場專題講座，包含介紹僑委會90周年慶高階健檢方案、i僑卡業務及i臺灣窗口等政策，並播放宣傳「i僑卡」及「我國性平表現3個亞洲第一」影片，駐處教育組組長楊淑雅亦到場介紹玉山青年學者計畫，希望吸引人才來臺生活、求職及就業

中心僑青基地「白領居」於8月初起即規劃各項改造細節，包含牆面重新粉刷改以現代感的灰藍色為基調，搭配多功能木質桌椅及色彩豐富的懶人包，讓整體環境更為簡潔舒適。活動當日中心準備了具臺灣特色的珍珠奶茶及鳳梨酥等糕點與僑青們分享，同時聽取他們更多寶貴意見，未來中心將陸續增加各項軟硬設施，讓該空間功能更臻完善。

劉秀美、王盈蓉、陳美芬、王韋龍、周建佑、賴江椿(前排右起)與活動參與者大合照。 ...
劉秀美、王盈蓉、陳美芬、王韋龍、周建佑、賴江椿(前排右起)與活動參與者大合照。 （僑教中心提供）
大家聚精會神聽取王盈蓉介紹僑委會各項政策。（僑教中心提供）
大家聚精會神聽取王盈蓉介紹僑委會各項政策。（僑教中心提供）
英文命名優勝者陳伊瑋（左）以「Houston Youth Future Incu...
英文命名優勝者陳伊瑋（左）以「Houston Youth Future Incubator / HYFI」一詞獲得500美元獎金圖右為金城銀行公關經理TERRY HOU。（僑教中心提供）
黃依莉向大家宣傳i臺灣窗口。（僑教中心提供）
黃依莉向大家宣傳i臺灣窗口。（僑教中心提供）
.王盈蓉（右三）頒發僑委會熊讚愛心能量包給中英文命名佳作得獎者。（僑教中心提供）
.王盈蓉（右三）頒發僑委會熊讚愛心能量包給中英文命名佳作得獎者。（僑教中心提供）

休士頓 就業 教育

上一則

稱戀童癖為「痴迷孩童者」 教師被解僱

下一則

常中獎彩券號碼 幸運7實至名歸

延伸閱讀

楊安澤創前進黨 休士頓舉行大會

楊安澤創前進黨 休士頓舉行大會
休士頓姐妹市 北市官員訪華埠

休士頓姐妹市 北市官員訪華埠
挺台入聯 美南僑界辦聲援座談會

挺台入聯 美南僑界辦聲援座談會
休士頓僑界歡聚 慶111年雙十

休士頓僑界歡聚 慶111年雙十
僑委會肯定僑社支持中華民國 擴大多元服務

僑委會肯定僑社支持中華民國 擴大多元服務
感謝傳統僑社支持中華民國 僑委會提服務工作三原則

感謝傳統僑社支持中華民國 僑委會提服務工作三原則

熱門新聞

德州12歲女孩謀害父親，竟是為了偕友蹺家。(NBC)

密謀數周…德州12歲女孩槍擊父親 另一少女涉案

2022-09-26 18:53
倪陳平。(本報檔案照片)

修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世

2022-09-26 12:26
IIT碩士紀超群。(臉書截圖)

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

2022-09-27 13:16
根據分析，西雅圖房市的降溫速度是全美最快。（Getty Images）

西雅圖房市 全美降溫最快 買77萬房每月要還超過4400元

2022-09-25 02:00
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
陳美麗第一本食譜書「美麗廚房」出版。(特派員黃惠玲／攝影)

料理素人變成台菜女神 陳美麗食譜揭密

2022-09-24 02:10

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」