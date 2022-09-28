美南僑青基地HY-FI白領居啟用
美南僑青基地「白領居」，英文名稱「Houston Youth Future Incubator / HY-FI」於9月24日進行啟用儀式及頒獎典禮。
這個屬於美南僑青的聚會、交誼空間現已大致完成並正式啟用，期盼未來能有更多年輕人來此處小憩，讓僑教中心的空間獲得充分運用。
當日活動由駐休士頓臺北經濟文化辦事處王韋龍副處長代表羅復文處長出席致意，另有僑務委員劉秀美及陳美芬、僑務諮詢委員王敦正及賴江椿、僑務促進委員周建佑及辜千慈、世華工商婦女企管協會美南分會會長何真、休士頓臺灣同鄉會會長陳逸玲、休士頓臺灣商會會長張園立、美南臺灣旅館公會會長陳清亮、美南大專院校聯合校友會會長何怡中、FASCA休士頓分會成員等各僑團僑社僑青約40人參加。
活動由中心主任王盈蓉主持，她鼓勵在場青年人把握機會善用中心空間，而在場的各位僑界先進都是大家的後盾，有需要他們都不吝伸出援手，期盼藉此建立僑青對中心的認同及促進僑社的傳承。
王韋龍則歡迎年輕人把僑青基地當成自己的家，與懷有共同理想的夥伴聚在此處共為未來打拚，也願年輕一輩能學習僑社前輩們創業奮鬥的精神，凝聚僑社向心，為臺灣持續貢獻。
劉秀美說僑青基地不僅是一個可讓年輕人發揮創意的場所，也是認識新朋友、老朋友聚會的地點，呼籲大家讓「白領居」成為夢想成真的地方。
隨後進行頒獎儀式，由金城銀行公關部副總侯秀宜代表僑務委員吳光宜頒贈獎金500美元給英文命名優勝者陳伊瑋，其餘中英文命名佳作獲獎者安喬綸、徐子淇、郭孟樺、徐于涵、張詠涵5人，則由王盈蓉頒發臺灣黑熊圖案的防疫包做為鼓勵。
頒獎儀式後舉辦第一場專題講座，包含介紹僑委會90周年慶高階健檢方案、i僑卡業務及i臺灣窗口等政策，並播放宣傳「i僑卡」及「我國性平表現3個亞洲第一」影片，駐處教育組組長楊淑雅亦到場介紹玉山青年學者計畫，希望吸引人才來臺生活、求職及就業。
中心僑青基地「白領居」於8月初起即規劃各項改造細節，包含牆面重新粉刷改以現代感的灰藍色為基調，搭配多功能木質桌椅及色彩豐富的懶人包，讓整體環境更為簡潔舒適。活動當日中心準備了具臺灣特色的珍珠奶茶及鳳梨酥等糕點與僑青們分享，同時聽取他們更多寶貴意見，未來中心將陸續增加各項軟硬設施，讓該空間功能更臻完善。
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