烤肉店侵吞員工小費23萬 公司指包商犯錯已補付

布萊克烤肉補償小費給員工。(Black's Barbecue Inc.臉書)

號稱「德州 最古老」的一家中德州烤肉店，被聯邦勞工部 指控過去兩年多侵吞員工小費達23萬元，東家指出是替公司處理薪資業務的包商犯了錯誤，公司已補付員工欠款和10%利息作補償。

總部設在聖安東尼奧東北郊區洛克哈特市(Lockhart)的「布萊克烤肉企業」(Black's Barbecue Inc.)，今年剛慶祝過創業90周年紀念，德州如今仍在營業的烤肉店中，據說這是年歲最悠遠的。布萊克烤肉店在洛克哈特、奧斯汀、聖馬可斯(San Marcos)和新布朗菲爾斯(New Braunfels)各有一家店面，聯邦勞工部(US Labor Department)指控業主把小費的一部份分給經理，違規轉走的小費總額高達23萬0353元。

東主肯特布萊克(Kent Black)指出，勞工部在2020年的「公平勞動基準法」(Fair Labor Standards Act)中修改規定，生效以後所有收到的小費都必須發給低階勞工，經理不再可以從中分紅，但公司所雇用的薪資服務公司沒有告訴業主這項改變，以至於電腦系統還是像從前一樣，把一部分的小費分發給經理。

布萊克又指出，公司被聯邦勞工部告知違規情節後，立刻從善如流把應還給員工的小費金額算出，公司還會多付10%作為補償。過去兩年多，這四家店的274名員工少得的小費都已經補發。如果簡單計算一下，每個人平均補得的錢並不到1000元。

而這不是獨一的事件，今年4月達拉斯名聞遐邇的Hard Eight BBQ烤肉店，被聯邦勞工部勒令補發86萬7000元給員工，因為低階員工的部分小費遭剝奪，而按鐘點計酬的經理加班時公司沒有多付50%的加班津貼。