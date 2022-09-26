雲門舞集巡演 首站10/1休士頓登場

2022雲門舞集美國巡演首站在德州休士頓演出。（台灣書院提供）

經歷過疫情的延宕，雲門舞集重啟美國巡演計畫，預計於2022年10月1日起展開，首站在德州休士頓 演出藝術總監鄭宗龍經典舞作《十三聲》，這是雲門舞集睽違多年後再次造訪德州休士頓。

《十三聲》源自於編舞家鄭宗龍童年在艋舺(萬華)的成長經歷，把六十年代時萬華街頭上的吆喝、繁華及熱鬧的場面轉化成當代舞蹈，成為一部讓世界看見台灣生活野性與脈動的作品，收盡城鄉街巷喧囂、捕捉搖曳身姿百態。在美國之前，《十三聲》已先後巡演法國、英國、瑞典三國共11個城市，英國泰晤士報(The Times)讚譽該舞作為「震懾全面感官的文化記憶」。

鄭宗龍自2020年起，接續林懷民，出任雲門舞集藝術總監，是出生於台北艋舺的編舞家，他於2002年加入雲門舞集，從雲門特約編舞家、藝術總監，一路走向雲門舞集的藝術總監，作品深受國際肯定，曾獲德國No Ballet 當代編舞比賽銅牌獎，西班牙MASDANZA編舞大賽首獎及台灣台新藝術獎「年度表演藝術獎」。

《十三聲》同時也是結合台灣跨界音樂人林強、金蝶獎金獎得主美術設計何佳興、世界劇場 設計大獎王奕盛、燈光設計沈柏宏、以及登上美國芭蕾舞雜誌《Pointe》的服裝設計師林秉豪，劇場鬼才蔡柏璋等人，透過舞蹈的肢體與劇場的元素，再現台灣旺盛的生命美學。

在文化部的支持下，這次美國巡演城市包括休士頓、加州 史丹福、芝加哥、華府、加州柯斯塔梅莎及柏克萊6個城市，進行10場演出。演出之外，雲門舞集將同步舉辦與鄭宗龍的創意對話，讓演出帶來更多面相的交流。更多訊息聯結https://www.cloudgate.org.tw/cg/dance_production/13TONGUES。休士頓演出訊息：10月1日(周六) 晚間7時30分，Cullen Theater, Wortham Center，performingartshouston.org

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