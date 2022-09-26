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走出疫情 休士頓僑界福遍縣博覽會遊行慶雙十

【休士頓訊】
僑胞齊聚祝中華民國生日快樂，臺灣加油！（僑教中心提供）
僑胞齊聚祝中華民國生日快樂，臺灣加油！（僑教中心提供）

休士頓全僑慶祝中華民國111年雙十國慶活動盛大展開，為提升臺灣能見度，休士頓國慶籌備會及美南臺灣旅館公會於9月23日上午前往列治文市（City of Richmond），參加具有86年歷史的福遍縣博覽會遊行（Fort Bend County Fair）。

當日計有駐休士頓辦事處副處長王韋龍、政治組組長張家華、僑務委員陳美芬、僑務顧問嚴杰、休士頓文教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、國慶籌備會主委江麗君、副主委孫玉玟、旅館公會會長陳清亮及名譽會長何怡中等人共襄盛舉，亞裔面孔在以主流族裔為主的遊行隊伍中極為顯目。

具有86年歷史的福遍縣博覽會遊行，吸引眾多民眾前往觀賞。（僑教中心提供）
具有86年歷史的福遍縣博覽會遊行，吸引眾多民眾前往觀賞。（僑教中心提供）

當天慶籌會及旅館公會精心準備一輛古色古香的馬車，參與的僑領們使用美國與中華民國國旗裝飾馬車，並掛上辦事處及文教中心、慶籌會及旅館公會的橫幅，吸引現場主流民眾不少關注目光並夾道歡迎，一行人也不斷沿路高喊「中華民國生日快樂，臺灣加油！」，和在地市民分享國慶的喜悅。

王韋龍代表辦事處感謝慶籌會及旅館公會的安排，他表示此次活動相當有意義，透過向當地居民展現中華民國國旗可展現臺美間情誼，盼活動能傳承並發揚光大。王盈蓉感謝慶籌會以別開生面方式慶祝中華民國生日，運用中美國旗向當地民眾展現另一種中美合作的軟實力。

陳清亮感謝工作人員的辛勞，並說自106年慶籌會率先策劃參與本項活動至今，當地社區一直都很歡迎國慶馬車遊行的參與，透過幾個小時的遊行活動可與民眾做長時間的互動，也願未來當地主流能與在美臺僑、僑團甚至臺灣政府有更多交流。江麗君認為參與遊行讓主流民眾認識中華民國，有助提升臺灣能見度，並祝福中華民國生日快樂。

隨著美國各地疫情逐漸趨緩，今年參加遊行的隊伍數目較去年大增，有近120個隊伍參加，造型千變萬化的馬車、花車、啦啦隊、鼓樂隊等，吸引了近2萬市民攜家帶眷沿路觀賞。王盈蓉偕僑領們搭乘馬車，全程揮舞著中華民國與美國國旗，獲得沿途民眾熱情回應，亦加深美國社會對臺灣的印象。

中華民國 遊行 旅館

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